Les Sud-Africains voteront mercredi, la colère générale suscitée par les coupures d'électricité, le chômage et la corruption menaçant de mettre fin à la domination du Congrès national africain (ANC), trente ans après que Nelson Mandela l'a porté au pouvoir.

Depuis que les médias du monde entier ont diffusé des images emblématiques d'électeurs sud-africains noirs faisant la queue pour voter pour la première fois après la fin de la domination des minorités blanches, l'ANC n'a jamais semblé aussi susceptible de perdre sa majorité parlementaire. Les sondages suggèrent que la part des voix de l'ANC pourrait descendre jusqu'à 40 %, contre 57,5 % en 2019, ce qui forcerait le parti à former une coalition bancale avec ses rivaux - et exposerait potentiellement le président Cyril Ramaphosa à une contestation de son leadership.

Pourtant, une enquête publiée en début de semaine par Afrobarometer suggère qu'un tiers des électeurs sont indécis, ce qui fait de ce scrutin le plus imprévisible de l'histoire démocratique de l'Afrique du Sud. Nicole Beardsworth, chercheuse en politique à l'université de Witwatersrand, estime que l'ANC devrait bénéficier d'un "petit coup de pouce" ce jour-là, déjouant les pronostics les plus pessimistes, notamment grâce à l'introduction par M. Ramaphosa, ce mois-ci, de mesures populaires telles qu'une loi sur l'assurance maladie nationale et un projet d'allocation de revenu de base.

"Mais je ne pense pas que l'ANC dépassera les 50 %", a-t-elle déclaré. "Ils vont devoir négocier une coalition. La grande question est : avec qui ?

Cela dépendra en grande partie de leur réussite ou de leur échec, a-t-elle ajouté. Une faible marge leur permettrait de conclure un accord avec un parti marginal dont l'influence sur les demandes importantes est limitée. Des pertes plus importantes pourraient signifier une coalition avec les Combattants marxistes pour la liberté économique (EFF) - une perspective qui fait frémir les chefs d'entreprise et la minorité blanche privilégiée d'Afrique du Sud - ou avec plusieurs petits partis qui pourraient contrecarrer la prise de décision. Pourtant, certains pensent que la punition dans les urnes pourrait servir de catalyseur à l'ANC pour s'assainir : "Un parti différent pourrait en sortir", a déclaré l'analyste indépendant Ralph Mathekga.

RÉALISATIONS ET ÉCHECS Pendant trois décennies, l'ANC a fait fructifier son héritage de libération de la majorité noire des mains des dirigeants blancs, dont le système d'apartheid leur a pris leurs terres, les a maintenus dans la pauvreté et l'absence d'éducation, et leur a interdit de se rendre dans la majeure partie du pays, sauf pour y faire le ménage ou creuser des mines d'or. Au cours de ses premières années au pouvoir, le gouvernement a commencé à inverser ces inégalités, en apportant l'électricité, l'eau et des logements à peu près décents à des millions de personnes. Mais la corruption et l'incompétence ont érodé certains de ces progrès. Les centrales à charbon de l'opérateur public Eskom ne répondent plus à la demande et provoquent de fréquentes pannes d'électricité, tandis que les routes, les stations d'épuration et les écoles pourrissent de l'intérieur. Un tiers des Sud-Africains sont sans emploi.

"Je ne vois pas pour quoi je vote. Nous n'avons pas de routes, pas de maisons", a déclaré à Reuters Zinhle Nyakenye, 31 ans et sans emploi, à Qunu, la ville natale de Mandela, alors qu'elle allait chercher de l'eau dans un ruisseau pour son usage domestique. La corruption s'est répandue, bien qu'un solide État de droit - l'un des héritages les plus durables de l'ANC - ait permis d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de personnalités influentes telles que l'ex-président Jacob Zuma, tandis que la présidente du Parlement, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, a démissionné le mois dernier. Tous deux nient avoir commis des actes répréhensibles. En décembre, Zuma a créé un parti dissident appelé uMkhonto we Sizwe (MK), qui pourrait prendre des voix à l'ANC dans ses terres zouloues de l'est. Ce parti pourrait également provoquer des troubles si les partisans de M. Zuma - qui ont organisé des émeutes et des pillages pendant des jours lorsqu'il a été arrêté pour outrage au tribunal en juillet 2021 - n'apprécient pas les résultats.

Mais le système juridique solide de l'Afrique du Sud signifie également que les règles de formation de coalitions sont claires, même si les acteurs ne l'ont jamais fait, a déclaré Chris Vandome, de Chatham House.

"Le système sud-africain a été conçu pour que les partis politiques d'un pays très fracturé puissent travailler ensemble", explique M. Vandome. "Il n'a jamais été conçu pour qu'un parti dominant maintienne un contrôle absolu pendant 30 ans.