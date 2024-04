Les récentes appréciations du dollar et de l'or sont des "anomalies" et le billet vert ne devrait pas être aussi fort en raison du déficit américain, a déclaré mercredi Karen Karniol-Tambour, co-responsable des investissements chez Bridgewater Associates.

L'indice du dollar américain est en hausse d'environ 3 % cette année.

Un sondage Reuters a montré qu'un dollar américain fort maintiendrait le statu quo à court terme, alors que les marchés se préparent à la possibilité que la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale soit reportée au second semestre de cette année.L'or devrait seulement suivre l'appréciation du dollar, et non pas augmenter plus que le billet vert, a également déclaré Karen Karniol-Tambour lors de ses commentaires à la Sohn Conference à New York.

Les craintes géopolitiques pourraient expliquer les prix élevés du métal, a-t-elle ajouté. Le prix de l'or a augmenté de 11,5 % depuis le début de l'année, pour atteindre 2 299,17 dollars l'once. Le métal a atteint un niveau record mercredi, après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a réitéré que les récentes lectures sur les gains d'emplois et l'inflation plus élevée que prévu ne changent pas matériellement le tableau général de la politique économique cette année.Karniol-Tambour a dit qu'elle favorise les actions américaines par rapport aux obligations, mais n'a pas élaboré sur les raisons.