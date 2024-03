La jauge des marchés boursiers mondiaux n'a guère changé jeudi, alors qu'elle s'apprêtait à terminer le trimestre avec de solides gains, tandis qu'un dollar fort maintenait le yen près de son niveau le plus bas depuis des décennies, sous la menace d'une intervention de la part des autorités japonaises.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont terminé la séance avec des changements minimes, les marchés étant généralement dans une large fourchette avant les données très attendues de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, une mesure de l'inflation très surveillée. Peu de marchés seront ouverts pour évaluer et réagir aux nouvelles données, étant donné le long week-end de Pâques dans de nombreux pays.

Les gens sont probablement un peu prudents quant à leur positionnement avant les PCE, a déclaré Sameer Samana, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

Pour beaucoup de gens, aujourd'hui sera le dernier jour de la semaine, ils sont probablement en train de se positionner pour le trimestre, pour le mois.

L'attention s'est portée sur le yen, qui a perdu 0,05% par rapport au billet vert à 151,38 pour un dollar, après avoir chuté à 151,975, son plus bas niveau depuis 34 ans, lors de la séance précédente.

Les trois principales autorités monétaires japonaises ont tenu une réunion d'urgence mercredi pour discuter de la faiblesse du yen, et ont laissé entendre qu'elles étaient prêtes à intervenir sur le marché pour arrêter ce qu'elles décrivent comme des mouvements désordonnés et spéculatifs de la monnaie.

"Lorsque le dollar/yen atteindra 152, je pense qu'il y aura probablement une forte hausse, et c'est à ce moment-là qu'une intervention pourrait avoir lieu", a déclaré Takeshi Ishida, stratège en devises chez Resona Holdings.

Le dollar a gagné du terrain sur l'euro après qu'un responsable de la Réserve fédérale américaine a déclaré qu'il n'était pas pressé de réduire les taux d'intérêt.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mercredi que les récentes données décevantes sur l'inflation justifiaient que la banque centrale attende avant de réduire son objectif de taux d'intérêt à court terme, mais il n'a pas exclu de réduire les taux plus tard dans l'année.

L'indice du dollar a gagné 0,12 % à 104,55, et l'euro a baissé de 0,37 % à 1,0786 $.

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,01 point, soit une quasi-indifférence, à 782,93. L'indice devait afficher un gain de plus de 7 % pour le premier trimestre.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a gagné 47,29 points, soit 0,12 %, à 39 807,37, le S&P 500 a gagné 5,86 points, soit 0,11 %, à 5 254,35 et le Nasdaq Composite a perdu 20,06 points, soit 0,12 %, à 16 379,46. L'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre, grâce aux dépenses de consommation et aux investissements des entreprises dans des structures non résidentielles telles que les usines. Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 3,4 % au dernier trimestre, révisé à la hausse par rapport au rythme de 3,2 % annoncé précédemment.

Les rendements du Trésor américain ont été légèrement plus élevés ce jour-là, avant les données sur l'inflation.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté à 4,206%, contre 4,196% mercredi dernier.

Les prix du pétrole ont augmenté, terminant le mois en hausse sur la perspective de l'OPEP+ de maintenir le cap sur les réductions de production, les attaques en cours sur l'infrastructure énergétique de la Russie et la baisse du nombre de plates-formes aux États-Unis qui resserre l'offre de brut.

Le brut américain a gagné 2,04% à 83,01 dollars le baril et le Brent a atteint 87,5 dollars le baril, en hausse de 1,64% sur la journée.