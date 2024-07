Les réserves de change de l'Inde ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive et ont atteint un niveau record de 666,85 milliards de dollars au 12 juillet, selon les données de la banque centrale vendredi.

Les réserves ont augmenté de 9,7 milliards de dollars au cours de la semaine considérée, ce qui représente la plus forte hausse en quatre mois. Les réserves avaient augmenté de 5,16 milliards de dollars au cours de la semaine précédente.

La Reserve Bank of India (RBI) intervient sur le marché des changes pour freiner la volatilité excessive de la roupie.

Les variations des avoirs en devises étrangères sont dues à l'intervention de la RBI ainsi qu'à l'appréciation ou à la dépréciation des actifs étrangers détenus dans les réserves.

Les réserves de change comprennent également la position de la tranche de réserve de l'Inde au Fonds monétaire international.

Au cours de la semaine à laquelle les dernières données de change se rapportent, la roupie a évolué dans une fourchette de 83,43 à 83,5925 et a enregistré des pertes hebdomadaires marginales.

La monnaie s'est établie à un niveau de clôture record de 83,6625 vendredi, et a enregistré sa troisième baisse hebdomadaire consécutive.

LES ACHATS D'OR AUGMENTENT EN JUIN :

Par ailleurs, la RBI a acheté 9,3 tonnes d'or en juin, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mensuelle de 5,6 tonnes jusqu'au 28 juin, selon les données du Conseil mondial de l'or.

Les achats d'or de la banque centrale entre janvier et juin ont totalisé 37,1 tonnes, le chiffre le plus élevé depuis 2013, et représente une augmentation de plus de trois fois par rapport à l'année dernière, a déclaré le World Gold Council dans un rapport daté du 17 juillet.

Les achats d'or de la RBI ont été les deuxièmes plus importants au monde pour les six premiers mois de 2024, juste après la Turquie, et ont dépassé ceux de la Chine, selon le rapport.

RÉSERVES DE CHANGE (en millions de dollars américains)

---------------------------------------------------------

12 juillet juillet 05

2024 2024

---------------------------------------------------------

Actifs en devises étrangères 585 470 577 110

Or 58 663 57 432

DTS 18 111 18 036

Position de la tranche de réserve 4 609 4 578

----------------------------------------------------------

Total 666 854 657 155

----------------------------------------------------------

Texte source : (https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx)