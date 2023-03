Lombard Odier voit son bénéfice annuel reculer de 10%

Genève (awp) - Le groupe bancaire genevois Lombard Odier a vu sa masse sous gestion se tasser, affectée par la sous-performance du marché boursier ainsi que la volatilité ambiante et malgré les apports nets d'argent frais. Recettes et bénéfices sont en recul.

Les actifs sous gestion ont diminué de 12% à 192 milliards, auxquels s'ajoutent les actifs en mandat de dépôt à hauteur de 109 milliards de francs suisses, soit au total une masse sous gestion en recul de 300 milliards (-16,2%), rapporte un communiqué jeudi.

"La baisse conjuguée des marchés obligataires et des marchés actions est une situation rare car ils évoluent de manière opposée normalement," confie à l'agence AWP l'associé-gérant senior de la banque genevoise, Hubert Keller.

L'établissement a pu tout de même récolter un afflux net de capitaux pour les activités de banque privée et pour celles de gestion d'actifs, à hauteur de 3 milliards de francs suisses. "En banque privée et en gestion d'actifs, cet afflux net de capitaux est encourageant et démontre notre capacité à attirer de nouveaux clients," se félicite l'associé-gérant senior.

Les recettes ont reculé de 5% à près de 1,4 milliard. Le bénéfice net consolidé a chuté de 10% à 243 millions de francs suisses.

Le total des fonds propres a progressé de 1% à environ 1,5 milliard de francs suisses. Le ratio de fonds propres durs (CET1) a gagné 0,5 point de pourcentage à 30%, à "l'un des niveaux les plus robustes du secteur," selon la banque. Le ratio de liquidité s'est affiché à 202%.

Au total, le bilan s'affiche en recul de 18%, soit à 18,2 milliards.

Plan à quatre axes

La banque note que la baisse des prix de l'énergie et la réouverture de la Chine ont amélioré les perspectives macroéconomiques mondiales, notamment en matière de baisse d'inflation. Pour autant, la direction de la banque fondée en 1796 reste vigilante et s'attend à une volatilité plus forte en raison de l'atmosphère de politiques monétaires contraignantes qui plane sur l'exercice en cours.

Sur la carte du monde, "la répartition des actifs est équilibrée entre la Suisse, l'Europe et ce que nous appelons les nouveaux marchés plus lointains dont fait partie le Moyen-Orient," détaille l'associé-gérant senior. "Les marchés asiatiques ont été difficiles principalement à cause de la Chine mais compte tenu de la tournure positive que prend la situation, nous sommes optimistes pour l'avenir."

Pour 2023, la banque qui emploie plus de 2700 personnes reste vigilante et s'attend à une volatilité plus forte en raison de resserrement des politiques monétaires.

"Nous restons focalisés sur notre plan à quatre axes qui s'articule autour de la croissance organique dans nos cœurs de métiers, d'un renforcement de notre expertise et de notre offre en matière d'actifs privés ou encore d'un développement de notre plateforme technologique, un important levier opérationnel," annonce M. Keller.

Concernant le départ de Patrick Odier, M. Keller explique que de concert avec les autres membres du collège, l'associé-gérant sénior orchestre les discussions. "Les décisions se prennent ensemble et la transition d'un associé-gérant senior à un autre se fait dans la continuité sans provoquer de grands changements."

Le futur siège de la banque en construction à Bellevue sera livré l'an prochain.

