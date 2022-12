Presse: la SNCF aurait gagné 2,2 milliards d'euros en 2022

Paris (awp/afp) - Le bénéfice net de la SNCF devrait atteindre 2,2 milliards d'euros en 2022, dopé par le retour des passagers depuis le printemps, indique Le Parisien mercredi, sans donner de sources.

La direction de la SNCF n'a ni confirmé ni infirmé ce chiffre, rappelant que les résultats consolidés du groupe seront publiés fin février. Bercy s'est également refusé à tout commentaire.

Le résultat ne tient pas compte du produit de cession du loueur de locomotives Akiem, dont la SNCF détenait 50%, selon le Parisien. La direction avait indiqué début décembre que ce désinvestissement devrait contribuer "à hauteur de 0,8 milliard d'euros au désendettement du groupe".

La SNCF avait perdu 801 millions d'euros en 2019 après la grève sur les retraites et 3 milliards en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Son bénéfice net a atteint 890 millions d'euros en 2021 grâce à une cession, sans laquelle le groupe public aurait perdu 185 millions.

Le rebond a été assez spectaculaire cette année: le bénéfice net a atteint 928 millions d'euros au premier semestre 2022, avec un chiffre d'affaires record bénéficiant du rebond du trafic ferroviaire et du dynamisme de la logistique, selon des résultats publiés en juillet. Et le second semestre a été particulièrement bon pour les voyageurs.

"Ce résultat financier historique a été obtenu +dans la douleur+ de conditions de travail toujours plus dégradées pour le personnel de la production, alors oui, plus que jamais, cet argent est bien celui des cheminot-e-s", a déclaré mercredi le syndicat SUD-Rail dans un communiqué, commentant l'article du Parisien.

Confrontée à des mouvements engagés par plusieurs catégories de personnels, la SNCF vient notamment d'éviter une nouvelle grève des contrôleurs pendant le week-end du Nouvel An, après un week-end de Noël perturbé, grâce à un accord prévoyant une hausse des primes, des embauches et une meilleure reconnaissance du métier.

afp/lk