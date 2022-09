Un ancien cadre d'Infinity Q règle les accusations liées à une fraude présumée

L'ancien directeur des risques du défunt conseiller en placement Infinity Q Capital Management LLC a accepté de régler les accusations de mauvaise conduite liées à un stratagème frauduleux visant à gonfler de plus d'un milliard de dollars la valeur des actifs que la société conseillait, ont déclaré vendredi les autorités de réglementation des valeurs mobilières.

Scott Lindell n'a pas fait preuve de diligence raisonnable et n'a pas mené d'enquête appropriée concernant les multiples signaux d'alarme qui indiquaient que la valeur des positions des fonds d'Infinity Q était inappropriée, a déclaré la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges dans les accusations déposées au tribunal fédéral de Manhattan.

Lindell a accepté de régler les accusations, la détermination du dégorgement, des intérêts avant jugement et des pénalités en argent civil devant être décidée par le tribunal à une date ultérieure, a déclaré l'organisme de réglementation.

Lindell n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Infinity Q a été contraint l'année dernière de liquider ses fonds communs de placement après que la SEC ait découvert que le fondateur et ancien directeur des investissements de la société, James Velissaris, avait manipulé un modèle de tarification tiers utilisé pour évaluer les investissements des fonds.

La SEC a déclaré que Lindell a, par négligence, faussement représenté aux investisseurs, aux représentants du conseil d'administration du fonds commun de placement et à d'autres personnes que le service de tarification était indépendant d'Infinity Q alors qu'en fait, Velissaris exerçait un contrôle sur celui-ci.

Lindell a également aidé Velissaris à soumettre des documents trompeurs à la SEC en réponse aux enquêtes initiales de l'organisme de réglementation sur les évaluations et, à une occasion, a aidé à tromper l'auditeur du fonds commun de placement "avec au moins un mépris téméraire de la vérité", a déclaré la SEC.

Lindell, qui était également le chef des opérations d'Infinity Q, le responsable de la conformité et un ancien gestionnaire de portefeuille et membre du comité d'évaluation de la société, a également fait volontairement des déclarations erronées sur certains documents déposés par Infinity Q auprès de la SEC, a déclaré le régulateur.

Velissaris a été inculpé en février dans cette affaire par la SEC, la Commodities Futures Traders Commission et le Southern District of New York (SDNY). (Reportage de John McCrank ; édition de Marguerita Choy)