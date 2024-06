La société de métaux précieux MKS PAMP Group, qui possède des raffineries en Suisse et en Inde, a reconverti un hangar d'aviation en Floride, pris en location, pour en faire un atelier de frappe d'argent, en pariant sur la forte demande d'investissement en Amérique du Nord, a-t-elle déclaré jeudi.

L'initiative du groupe, qui possède également une branche de négoce de métaux précieux, un distributeur de lingots et un détaillant en ligne, fait suite au changement radical survenu l'année dernière sur le marché mondial de l'investissement pour les barres et pièces d'argent, qui a connu un effondrement en Allemagne et en Inde, mais qui est resté relativement résistant aux États-Unis.

"Les ventes de produits frappés par PAMP sont restées fortes par rapport aux produits d'autres marques aux États-Unis et au Moyen-Orient", a déclaré le groupe familial à Reuters.

L'usine de Floride est capable de produire plus de 20 millions d'onces troy de produits - tels que des rondelles d'argent d'une once et des barres de 10 onces - par an, a déclaré le groupe MKS PAMP dans un communiqué. Les ronds sont des pièces d'argent en forme de pièces de monnaie frappées à titre privé.

L'argent est à la fois un actif d'investissement et un métal industriel.

Alors que les prix au comptant ont augmenté de 27 % jusqu'à présent en 2024, après avoir atteint un sommet de 11 ans le 20 mai, dans le cadre d'une reprise des marchés de l'or et du cuivre, l'investissement physique mondial dans les barres et les pièces d'argent, qui représente un cinquième de la demande totale pour le métal, devrait encore diminuer après une chute de 28 % en 2023.

Dans cette catégorie, les ventes sur le principal marché, l'Allemagne, se sont effondrées de 73 % en 2023 après que le pays a augmenté la taxe sur la valeur ajoutée pour certains produits en argent, tandis que le marché indien a enregistré une perte de 38 %, selon la société de conseil Metals Focus.

La demande aux États-Unis a également chuté - de 13 % - mais est restée historiquement élevée.

"En dépit d'une baisse d'une année sur l'autre, les États-Unis restent un débouché essentiel pour certains hôtels des monnaies et affineurs qui cherchent à écouler leurs produits d'investissement qui auraient normalement été achetés en Allemagne", a déclaré Metals Focus dans une étude préparée pour le Silver Institute en avril.