Le groupe alimentaire chinois COFCO International a débarqué vendredi sa première cargaison de soja exempt de déforestation pour son usage domestique, marquant ainsi, selon les acteurs du secteur, une étape importante pour un pays qui a donné la priorité au prix plutôt qu'à la durabilité dans ses importations de produits agricoles.

La Chine est l'un des principaux acheteurs de produits agricoles, notamment de soja et de bœuf, qui sont des facteurs de déforestation à l'échelle mondiale, mais elle a pris du retard par rapport à ses pairs occidentaux en exigeant que les produits, y compris l'huile de palme, ne proviennent pas de terres liées à la déforestation ou à la conversion d'habitats naturels.

Cette situation évolue lentement, puisque la société publique COFCO International ainsi que la China Mengniu Dairy Company et l'Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd ont demandé l'année dernière à leurs fournisseurs et consultants de leur fournir du soja durable, ont déclaré à Reuters des négociants et des experts en développement durable.

Les volumes sont minuscules par rapport à l'ensemble des achats de la Chine, mais les implications d'un approvisionnement plus écologique sont significatives, étant donné l'appétit vorace de la Chine pour les produits agricoles, alors même qu'elle cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations.

La participation de COFCO, qui a apporté la cargaison de vendredi au port de Tianjin pour le compte de Modern Farming Group, filiale de Mengniu, envoie également un signal aux autres acheteurs quant à l'intention de Pékin.

Il y a un changement notable dans les tendances d'achat parmi les acheteurs chinois vers des produits plus durables et plus respectueux de l'environnement", a déclaré un courtier basé à Singapour, refusant d'être nommé en raison de la confidentialité des affaires.

Depuis l'année dernière, certaines entreprises chinoises demandent "agressivement" des graines de soja sans déforestation et des huiles végétales neutres en carbone, a déclaré un responsable d'une société de commerce international.

La cargaison de 50 000 tonnes métriques de soja brésilien de vendredi, d'une valeur de 30 millions de dollars, comportait une clause d'absence de déforestation et de conversion (DCF), pour la première fois pour une commande de l'oléagineux en provenance de Chine.

"Notre industrie doit agir pour aider à renforcer nos systèmes alimentaires (et) promouvoir des pratiques agricoles durables qui protègent notre climat et notre environnement", a déclaré Wei Dong, directeur général de COFCO International, dans un communiqué.

La cargaison est un projet pilote mené par la Tropical Rainforest Alliance du Forum économique mondial pour freiner la déforestation liée à l'exportation de matières premières. Le directeur exécutif de l'Alliance, Jack Hurd, a déclaré que la participation de COFCO stimulerait la demande chinoise de produits durables.

PUSH POLITIQUE

Alors qu'en Occident, les efforts en matière de développement durable ont souvent été motivés par les consommateurs, le changement en Chine est déclenché par des signaux politiques ainsi que par la pression des investisseurs.

En 2020, le président Xi Jinping s'est engagé à ce que la Chine, premier pollueur mondial, atteigne le pic de ses émissions d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Dans un accord conclu l'année dernière, la Chine et les États-Unis ont déclaré qu'ils coopéreraient pour freiner la disparition des forêts.

De nouvelles règles boursières nationales obligeant les entreprises à divulguer des informations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) à partir de 2026 ont ajouté à la pression, tandis que le prochain règlement de l'Union européenne sur les produits exempts de déforestation (EUDR) donne une impulsion supplémentaire, selon les analystes.

En 2023, Mengniu s'est engagée à mettre en place une chaîne d'approvisionnement sans déforestation d'ici à 2030 et a rejoint cette année le groupe industriel Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Yili a un objectif similaire pour le soja, l'huile de palme, la pâte à papier et l'approvisionnement en papier, et a déclaré qu'elle augmenterait ses achats annuels d'huile de palme certifiée RSPO de 50 tonnes métriques à partir de 2024 pour atteindre 650 tonnes métriques d'ici 2030.

Un producteur d'huile de palme en Indonésie a déclaré que les ventes à la Chine exigeront bientôt des normes plus strictes. "Ils accordent plus d'attention à la durabilité... contrairement au passé où le prix était le seul facteur.

COFCO, quant à elle, s'est fixé comme objectif pour 2025 une chaîne d'approvisionnement en soja sans déforestation dans les zones écologiquement sensibles d'Amérique latine, y compris l'Amazonie, et prévoit des chaînes d'approvisionnement durables pour l'huile de palme et le café.

En janvier, COFCO International a signé un protocole d'accord avec China Shengmu Organic Milk Ltd du groupe COFCO pour fournir 12 000 tonnes de soja DCF en provenance du Brésil, avec un accord pour augmenter progressivement le volume.

Fang Lifeng, directeur de la RSPO Chine, a déclaré que la demande chinoise d'huile de palme certifiée durable, initialement tirée par des multinationales telles que L'Oréal et Unilever, est désormais le fait d'entreprises locales.

Cette demande ne représente toutefois qu'une petite fraction des importations chinoises, qui se sont élevées l'année dernière à 4,3 millions de tonnes d'huile de palme et à 99,4 millions de tonnes de soja.

Le coût reste un facteur dissuasif. Le soja DCF peut coûter de 2 à 10 dollars de plus par tonne, tandis que l'huile certifiée RSPO peut coûter jusqu'à 15 dollars de plus.

Un négociant basé à Singapour dans une société de commerce international qui exploite des usines de transformation du soja en Chine a déclaré que les volumes ne représenteront même pas 1 % des importations.

"Nous ne voyons pas de volumes significatifs arriver", a-t-il déclaré, ajoutant que la pression exercée par les financiers du commerce pourrait contribuer à l'essor de l'approvisionnement durable. (Reportage de Mei Mei Chu à Pékin ; Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de Tony Munroe, Muralikumar Anantharaman et David Holmes)