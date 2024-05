La Chine, premier importateur mondial de produits agricoles, s'est fixé pour objectif de réduire considérablement sa dépendance à l'égard des achats à l'étranger au cours de la prochaine décennie, dans le cadre de ses efforts en faveur de la sécurité alimentaire, mais les experts estiment qu'il sera extrêmement difficile d'atteindre cet objectif.

Les terres et l'eau étant limitées, la Chine devra augmenter fortement la productivité agricole grâce à la technologie, y compris les cultures génétiquement modifiées, et étendre les surfaces cultivées pour atteindre les objectifs fixés par Pékin pour les dix prochaines années.

Selon un document publié fin avril, le gouvernement envisage une autosuffisance de 92 % en ce qui concerne les céréales de base et les haricots d'ici 2033, contre 84 % entre 2021 et 2023, ce qui permettrait de se rapprocher de l'objectif du président Xi Jinping de devenir une "puissance agricole" d'ici le milieu du siècle.

La réduction des importations du pays serait un coup dur pour les producteurs, des États-Unis au Brésil et à l'Indonésie, qui ont augmenté leur capacité pour répondre à la demande des 1,4 milliard d'habitants de la Chine, le plus grand marché du monde pour le soja, la viande et les céréales.

D'ici à 2033, le ministère de l'agriculture prévoit une chute de 75 % des importations de maïs, qui passeraient à 6,8 millions de tonnes, et une baisse de 60 % des importations de blé, qui passeraient à 4,85 millions de tonnes.

En ce qui concerne le soja, qui constitue le poste le plus important d'une facture d'importations agricoles s'élevant à 234 milliards de dollars l'année dernière, Pékin prévoit une baisse des importations de 21 % en dix ans, pour atteindre 78,7 millions de tonnes.

Ces objectifs vont à l'encontre des tendances de la dernière décennie, au cours de laquelle les importations de céréales et d'oléagineux ont augmenté de 87 %.

"Prévoir un renversement brutal qui ferait que dans dix ans, le pays importerait moins qu'aujourd'hui semble discutable", a déclaré Darin Friedrichs, cofondateur de Sitonia Consulting, une société basée à Shanghai.

Selon cinq analystes et cadres de l'industrie, la Chine aura du mal à atteindre ses objectifs, principalement en raison d'un manque de terres et d'eau.

Contrairement aux projections de Pékin, le ministère américain de l'agriculture (USDA) estime que les importations de maïs de la Chine en 2033/34 correspondront à peu près aux niveaux actuels et que les importations de blé diminueront de 20 %. L'écart le plus important concerne les importations de soja, qui devraient augmenter de 39 % selon l'USDA.

L'USDA s'attend également à ce que la croissance de la demande d'aliments pour animaux, l'un des principaux utilisateurs de soja et de maïs, dépasse l'augmentation de la production nationale de maïs et stimule les importations de sorgho et d'orge.

SÉCURITÉ NATIONALE

La sécurité alimentaire est depuis longtemps une priorité pour la Chine, qui a un passé douloureux de famine et doit nourrir près de 20 % de la population mondiale avec moins de 9 % de ses terres arables et 6 % de ses ressources en eau.

L'urgence de réduire la dépendance à l'égard des importations s'est accrue après que le pays a été confronté à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement lors de la pandémie de grippe aviaire et du conflit russo-ukrainien.

Une guerre commerciale avec les États-Unis, son deuxième fournisseur de produits agricoles après le Brésil, et des chocs climatiques tels que les fortes pluies de l'année dernière qui ont endommagé la récolte de blé de la Chine, ont ajouté au défi.

Le 1er juin, la Chine mettra en œuvre une loi sur la sécurité alimentaire qui prévoit une autosuffisance absolue en céréales de base et exige des gouvernements locaux qu'ils intègrent la sécurité alimentaire dans leurs plans économiques et de développement.

Cette mesure s'ajoutera à d'autres efforts visant à soutenir la production alimentaire, notamment l'augmentation de la couverture d'assurance des céréales pour les agriculteurs afin de protéger leurs revenus, annoncée cette semaine.

Le mois dernier, Pékin a lancé une campagne visant à augmenter la production de céréales d'au moins 50 millions de tonnes d'ici à 2030, en mettant l'accent sur l'amélioration des terres agricoles et sur les investissements dans la technologie des semences afin d'améliorer le rendement et la qualité des cultures.

LES DÉFIS DU SOL

La Chine a augmenté sa production de maïs, de soja, de pommes de terre et d'oléagineux l'année dernière après avoir étendu les plantations sur des terres auparavant non cultivées et encouragé les agriculteurs à passer des cultures de rapport aux cultures de base.

Toutefois, même si le deuxième producteur mondial de maïs a récolté une quantité record de maïs, il n'en reste pas moins que la production a augmenté. Cependant, même si le deuxième producteur mondial de maïs a récolté un record de 288,84 millions de tonnes métriques l'année dernière, les importations ont bondi pour atteindre un niveau presque record de 27,1 millions de tonnes, en raison de la préférence des négociants pour le maïs d'outre-mer, qui est souvent de meilleure qualité et moins cher.

La croissance de la production s'est heurtée à un goulot d'étranglement en raison de l'insuffisance des terres arables, de la petite échelle de production et du manque d'agriculteurs et de technologies agricoles, ont rapporté les médias d'État.

Les terres arables de la Chine par habitant représentent moins d'un tiers de celles du Brésil et un sixième de celles des États-Unis, selon des données de la Banque mondiale datant de 2021.

La dégradation et la pollution des sols dans un pays où une grande partie des terres sont des montagnes rocheuses ou des déserts laissent peu de place à l'expansion.

Le gouvernement, qui appelle de plus en plus à la protection de ses terres noires fertiles, doit achever une étude quadriennale des sols en 2025. La dernière étude, réalisée en 2014, a révélé que 40 % des terres arables étaient dégradées en raison de l'utilisation excessive de produits chimiques et de la contamination par les métaux lourds.

Pour compenser, la Chine consacre des millions de dollars à la recherche de cultures gourmandes en eau, comme le riz, dans les déserts de Mongolie intérieure et du Xinjiang.

En transformant le sable en terre et en sélectionnant des cultures tolérantes à la salinité, elle vise à développer davantage de terres agricoles, une stratégie qui, selon les dirigeants de l'industrie, prendra du temps et nécessitera de lourds investissements dans les engrais, l'irrigation et la biotechnologie.

L'un des obstacles est la prédominance en Chine de petites exploitations, gérées par des propriétaires âgés qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter ou d'utiliser des machines telles que des drones pulvérisateurs, des semences plus productives et des technologies telles que le big data et l'IA.

Les exploitations agricoles en Chine ont une superficie moyenne de 0,65 hectare, contre 187 hectares aux États-Unis et 60 hectares en Allemagne. La Chine s'oriente progressivement vers une consolidation de ses exploitations agricoles fragmentées.

Après des décennies d'hésitation, elle adopte lentement les cultures génétiquement modifiées, approuvant cette année la plantation de variétés de maïs et de soja à plus haut rendement et résistantes aux insectes, ainsi que de blé génétiquement modifié résistant aux maladies, dans l'espoir d'accélérer la croissance de la production.

Le rendement de 1,99 tonne de soja par hectare en Chine est inférieur aux rendements de 3,38 et 3,4 tonnes du Brésil et des États-Unis, qui ont adopté le soja génétiquement modifié.

Mais les analystes estiment que l'objectif du gouvernement de réduire les importations de soja n'est pas réaliste. Au mieux, la Chine pourrait réduire sa dépendance à l'égard des importations de soja à 70 %, contre plus de 80 % actuellement, a déclaré Carl Pray, professeur d'agriculture à l'université Rutgers aux États-Unis.

La quasi-totalité du soja chinois est constituée de variétés à haute teneur en protéines pour la production de tofu, et pour remplacer les importations, il faudrait développer rapidement la production de variétés à haute teneur en huile pour l'huile de cuisson, ce qui, selon lui, serait difficile, même avec de la recherche.

"Pour produire suffisamment de soja afin de remplacer les importations brésiliennes et américaines, il n'y a tout simplement pas assez de terres", a déclaré M. Pray.

(1 $ = 7,2276 yuans)