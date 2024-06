Les prévisions de pluies abondantes ont atténué les craintes d'une vague de chaleur dans le centre des États-Unis qui mettrait à mal les cultures.

Le soja de juillet a terminé en baisse de 18-3/4 cents à 11,55-1/4 dollars le boisseau, son plus bas niveau depuis le 19 avril, tandis que le maïs a perdu 10-1/4 cents à 4,39-3/4 dollars.

La chaleur est "plus un problème pour les gens que pour les cultures", a déclaré Karl Setzer, partenaire de Consus Ag Marketing. "Lorsque le maïs arrive à hauteur de genou, il est difficile de le stresser.

Selon le Commodity Weather Group, des pluies sont attendues dans les six à quinze prochains jours dans le centre des États-Unis, les pluies les plus importantes se produisant dans le nord-ouest du Midwest au cours des deux prochaines semaines et des averses dans le sud et l'est au cours de la période allant de 11 à 15 jours.

Les prévisions de précipitations pour les régions productrices de maïs et de soja créent en fait des conditions de croissance idéales, a déclaré M. Setzer, alors qu'il faudrait des semaines de chaleur prolongée pour constater un impact négatif.

En ce qui concerne le blé, les prévisions de pluies en Russie et les estimations de récoltes révisées à la hausse ont également exercé une pression sur les prix, la société de conseil IKAR ayant déclaré mercredi qu'elle avait relevé ses prévisions pour la récolte de blé du pays à 82 millions de tonnes métriques, contre 81,5 millions de tonnes.

Le blé de juillet à Chicago a perdu 9-1/4 cents à 5,72-3/4 dollars le boisseau, également à son plus bas niveau depuis deux mois.

Les gelées et le temps sec en Russie, le plus grand exportateur de blé au monde, ont conduit à de sévères révisions à la baisse des récoltes qui ont fait grimper les prix mondiaux, mais les pluies de ce mois-ci ont apaisé les inquiétudes.

Une légère amélioration des prévisions pour la récolte russe a probablement contribué à donner une "tournure négative" à cette situation, a déclaré Bill Lapp, fondateur et président d'Advanced Economic Solutions.

En Argentine, la Bourse des céréales de Buenos Aires a également revu à la hausse ses prévisions de semis de blé, expliquant que la hausse des prix du blé et la baisse des coûts des intrants incitaient davantage d'agriculteurs à semer la récolte malgré la sécheresse dans certaines régions. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Rédaction de Richard Chang)