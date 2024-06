Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade se sont raffermis vendredi, alors que certains modèles météorologiques indiquaient des pluies abondantes exposant certaines zones de production américaines à un risque d'inondation, bien qu'ils aient clôturé en baisse pour la semaine.

Selon les analystes, les inondations seront un problème pour les cultures de soja dans la partie nord du fleuve Mississippi, si le modèle américain Global Forecast System indiquant plus de pluie l'emporte, mais moins selon le modèle européen.

Les producteurs agricoles de cette région se disent : "Ça suffit, ça suffit. Nous en recevons trop", a déclaré Jim McCormick, partenaire d'AgMarket.net.

Mais dans l'est du Midwest, M. McCormick indique que les producteurs de maïs et de soja constatent que leurs cultures, à ce stade, réagissent bien à la combinaison de l'humidité et de la chaleur.

Et ce, malgré les craintes exprimées plus tôt dans la semaine que la vague de chaleur qui s'abat sur les États-Unis puisse stresser les cultures.

"Nous ne sommes pas encore sortis de l'histoire de la météo", a déclaré M. McCormick, en avertissant qu'avec la poursuite de la chaleur, les cultures pourraient commencer à subir des dommages.

Les cours du soja de juillet du CBOT ont augmenté de 5-1/4 cents pour atteindre 11,60-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint jeudi leur niveau le plus bas en deux mois.

Pour la semaine, le soja de juillet a perdu 19-1/4 cents, après avoir augmenté la semaine précédente.

Le maïs de juillet a perdu 4-3/4 cents à 4,35 dollars le boisseau. Sur la semaine, il a perdu 15 cents.

Le blé a également baissé, le marché ayant réagi à la progression exceptionnellement rapide de la récolte d'hiver aux États-Unis, ainsi qu'aux estimations révisées cette semaine des récoltes de la Russie et de l'Argentine, indiquant que l'offre mondiale restait importante.

Les prix ont baissé malgré les données d'exportation de l'USDA publiées jeudi, indiquant que les ventes nettes de blé américain à l'exportation au cours de la semaine terminée le 13 juin s'élevaient à 589 700 tonnes métriques pour expédition au cours de la campagne de commercialisation 2024/25, ce qui est supérieur aux estimations du commerce qui tablaient sur 200 000 à 500 000 tonnes.

Le blé de juillet à Chicago a perdu 11-1/4 cents à 5,61-1/2 dollars le boisseau. Pour la semaine, il a perdu 51-1/2 cents, ce qui représente sa quatrième baisse hebdomadaire. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Reportage complémentaire de Cassandra Yap et Peter Hobson à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; Rédaction de Cynthia Osterman)