Les contrats à terme sur le soja et le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) ont reculé mardi, les opérateurs évaluant l'impact des inondations et de la chaleur sur les cultures dans le centre des États-Unis.

Dans le même temps, le blé a reculé sous la pression d'une récolte américaine en progression et de l'arrivée de pluies dans les régions productrices de blé de Russie et de la mer Noire, selon les analystes.

De nouvelles inondations ont touché certaines parties du Midwest américain mardi, après qu'un week-end d'orages ait provoqué un excès d'eau dans certaines régions.

Mais le marché évalue l'impact des inondations par rapport à la capacité de l'humidité à atténuer la chaleur extrême observée au cours de la semaine dernière, a déclaré Randy Place, analyste du Hightower Report.

Les inondations ne deviennent généralement pas haussières pour les marchés tant que les opérateurs n'ont pas eu le temps de voir ce qui a été perdu, a-t-il ajouté.

"Il y aura un moment où nous dirons : "OK, combien d'hectares vont être détruits ? "Cela peut provoquer une reprise plus tard dans l'été, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque les pluies tombent.

Les négociants supposent pour l'instant que l'humidité sera plus bénéfique qu'improbable et les prévisions de stocks importants en fin de campagne ont empêché toute hausse potentielle du maïs et du soja, a-t-il ajouté.

Le contrat de soja de juillet était en baisse de 13 cents à 11,62-1/4 dollars le boisseau à 11:13 A.M. CDT (1613 GMT). Le maïs de juillet a perdu 6-1/2 cents à 4,27 dollars le boisseau.

Le blé a également reculé, la récolte américaine ayant progressé avec de bons rendements, a indiqué Place.

Il a ajouté que les prix ont été davantage influencés par les prévisions de production des consultants russes qui se sont stabilisées avec l'amélioration des conditions météorologiques après des semaines de sécheresse et de gel.

Le blé CBOT de juillet a baissé de 9-1/2 cents à 5,43 dollars le boisseau. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Reportage complémentaire de Peter Hobson et Sybille de La Hamaide ; Rédaction d'Alexander Smith)