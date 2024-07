Les prix du soja à Chicago se sont stabilisés vendredi, mais se dirigeaient vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis juin de l'année dernière, en raison d'une demande d'exportation morose et des prévisions d'une récolte américaine abondante.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs ont chuté et se dirigeaient également vers des baisses hebdomadaires, les deux marchés étant largement approvisionnés.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a légèrement augmenté de 0,1% à 10,68-3/4 dollars le boisseau à 0114 GMT. Il était en baisse de 5,4 % sur la semaine après avoir glissé à 10,61-1/2 $ jeudi, son plus bas niveau depuis 2020.

* Le blé CBOT était en baisse de 0,8% à 5,66-3/4 le boisseau et en baisse de 4% par rapport à la clôture de vendredi dernier, après avoir atteint un plus bas de trois mois à 5,56 dollars mercredi.

* Le maïs CBOT a reculé de 0,4 % à 4,09-1/4 dollars le boisseau et se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 3,5 %. Les prix sont proches de leur plus bas niveau depuis quatre ans, atteint à la fin du mois de juin.

* Les trois cultures ont fortement chuté en début de semaine après que le Département américain de l'agriculture (USDA) ait déclaré que l'état des cultures américaines s'était amélioré plus que ne le prévoyaient les analystes.

* Les spéculateurs parient fortement sur une nouvelle baisse des prix.

* Les mouvements de prix se sont ensuite stabilisés, les opérateurs attendant le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande prévu pour vendredi.

* La forte baisse du dollar américain jeudi a également contribué à la fermeté des prix. Un dollar plus faible rend les cultures américaines plus abordables pour les acheteurs munis d'autres devises. Le dollar est resté stable vendredi.

* Pour le maïs, l'agence Conab a relevé jeudi son estimation de la récolte brésilienne de maïs pour 2023/24 de 1,7 million de tonnes métriques.

* Pour le blé, la France s'attend à une forte baisse des exportations et des stocks cette saison en raison d'une récolte affectée par la pluie, a déclaré l'office agricole FranceAgriMer, et la bourse des céréales de Rosario a déclaré que la récolte 2024/25 de l'Argentine serait inférieure d'environ 500 000 tonnes métriques à ce qu'elle avait estimé précédemment en raison d'un manque de pluie.

* Toutefois, la baisse de la production française et argentine est compensée par des perspectives de récolte prometteuses aux États-Unis et en Russie.

NOUVELLES DES MARCHES

* L'indice mondial des actions a légèrement baissé et les rendements obligataires ont chuté jeudi, après que les données sur l'inflation américaine aient stimulé les paris sur les réductions des taux d'intérêt, tandis que le yen a bondi contre le dollar, soulevant des questions sur l'intervention du Japon pour stimuler sa monnaie. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich)