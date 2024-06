Les spéculateurs ont continué à vendre du soja négocié à Chicago jusqu'à la mi-juin, alors que les plantations américaines devraient augmenter considérablement par rapport à l'année dernière et que la demande d'exportation américaine pour la récolte de soja de 2024 est quasiment inexistante.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 juin, les gestionnaires de fonds ont étendu leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT à un niveau record de 105 970 contrats en sept semaines, soit la position la plus baissière jamais enregistrée au cours de la semaine et la position courte nette la plus proche de celle de l'année 2017 pour le mois.

C'est ce qui ressort des données publiées lundi par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, reportées par rapport à la publication habituelle du vendredi en raison du congé du 19 juin.

Les fonds ont été vendeurs nets de près de 92 000 contrats de soja au cours des trois semaines qui se sont achevées le 18 juin, ce qui est le plus important pour toute période de trois semaines depuis décembre 2019 et particulièrement inhabituel pour le mois de juin. Les nouvelles positions courtes brutes ont été responsables de plus de 80% de la vente nette au cours de cette période, et l'intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options sur le soja a augmenté de 6%.

Les contrats à terme sur le soja de novembre du CBOT ont baissé de 1,7 % au cours de la semaine terminée le 18 juin et, bien qu'ils soient restés pratiquement inchangés au cours des trois séances suivantes, ils ont atteint un nouveau creux annuel de 11,11-1/2 $ le boisseau lundi.

Le maïs de décembre du CBOT a également atteint un nouveau plancher annuel de 4,43 dollars lundi, mais il a légèrement augmenté au cours de la semaine qui s'est terminée le 18 juin. Les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT à 191 462 contrats, contre 212 279 une semaine plus tôt, grâce à un mélange de nouvelles positions longues et de couvertures de positions courtes.

L'importance relative de la position courte nette sur le maïs est également rare pour le mois de juin, après 2020, et elle s'est probablement encore accrue lundi, avec des pertes de plus de 3 % sur trois séances.

Le blé de septembre du CBOT a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois mois, soit 5,64-1/4 $ le boisseau, lundi, à la suite d'une baisse de 7,4 % au cours de la semaine qui s'est terminée le 18 juin. Les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à découvert cette semaine-là pour atteindre un sommet en huit semaines de 52 732 contrats à terme et options sur le blé du CBOT, contre 45 116 une semaine plus tôt.

Les spéculateurs maintiennent des paris très haussiers sur le tourteau de soja CBOT et très baissiers sur l'huile de soja CBOT. Leur position courte nette sur le CBOT oilshare, qui mesure la part de valeur de l'huile de soja dans les produits à base de soja, a dépassé 184 000 contrats à terme et contrats d'option au 18 juin, soit la position courte nette la plus importante depuis mai 2018.

ÉTAT DES CULTURES ET AU-DELÀ

La semaine dernière, le temps chaud et sec a nui aux cultures américaines dans l'est de la Corn Belt, tandis que les inondations ont causé des problèmes dans l'ouest. Lundi après-midi, le ministère américain de l'Agriculture a estimé que 69 % du maïs américain était bon à excellent (GE) et que 67 % du soja était GE, et que les pertes étaient importantes à la fois dans l'est et dans le nord de la ceinture, conformément aux conclusions de Crop Watch.

Les pertes ont été importantes dans l'est et le nord du Belt, conformément aux conclusions de Crop Watch. Les deux ont baissé de 3 points de pourcentage par rapport à la semaine, comme prévu pour le maïs, mais avec un point de plus pour le soja. Toutefois, les évaluations des cultures diminuent souvent au cours du mois de juin.

L'état du maïs a perdu 6 points de pourcentage par rapport à l'évaluation initiale de la saison et l'état du soja a perdu 5 points. Des baisses identiques ont été observées au cours de la même période en 2022, mais les conditions se sont détériorées plus fortement en 2021 et 2023, en particulier pour le maïs.

En outre, l'état actuel de 69 % pour le maïs et de 67 % pour le soja est le meilleur depuis 2020, année au cours de laquelle les résultats étaient respectivement de 72 % et de 70 %.

Les conditions météorologiques des cultures américaines semblent plus favorables cette semaine que la semaine dernière, mais l'attention des négociants se tournera vers le rapport sur les stocks et les superficies aux États-Unis vendredi. Les analystes prévoient une légère augmentation des plantations de maïs et de soja aux États-Unis par rapport à l'enquête de mars, mais l'enquête de juin est connue pour son potentiel de surprise. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.