Les entreprises brésiliennes de soja et de coton se sont jointes jeudi aux lobbies des biocarburants et de l'alimentation pour dénoncer les nouvelles règles d'utilisation des crédits d'impôt, augmentant ainsi les chances que la mesure soit rejetée par un Congrès fortement influencé par les intérêts agricoles.

Le rejet de la mesure représente le dernier test en date des relations précaires du président Luiz Inacio Lula da Silva avec le puissant secteur de l'agroalimentaire, qui avait soutenu son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

La nouvelle mesure visant à restreindre l'utilisation des crédits d'impôt a été incluse dans un décret envoyé au Congrès mardi. Elle entre en vigueur immédiatement, mais doit être approuvée par le Congrès dans un délai de quatre mois pour rester valide.

Abiove, qui représente les transformateurs de soja, dont Bunge et Cargill, affirme que cette mesure les rendra moins compétitifs, pénalisera les producteurs de soja et mettra en péril les plans d'investissement.

Selon Abiove, la mesure détruira la valeur de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, fera baisser les prix payés aux producteurs de soja de 4 % "et aura un impact sur la valeur actuelle du soja pouvant aller jusqu'à 5 %".

Les contrats à terme sur le soja se sont redressés mercredi, un jour après l'annonce de la mesure, qui affecte les entreprises fortement engagées dans les matières premières agricoles, a déclaré jeudi Arlan Suderman, économiste en chef chez StoneX, dans un commentaire matinal.

Selon lui, étant donné que les transformateurs de soja et les producteurs de biocarburants auront essentiellement des coûts fiscaux plus élevés et des marges plus faibles, "cette perte de revenus devrait déplacer certaines activités de trituration et de biocarburants vers l'Argentine et les États-Unis, bien que l'on ne connaisse pas encore l'ampleur de ce déplacement".

L'Anec et l'Anea, qui représentent les exportateurs de céréales et de coton, ont déclaré que la mesure renversait un ensemble de règles en faveur des négociants en matières premières qui existait depuis 20 ans, la qualifiant de "grave revers institutionnel".

Les deux organisations ont appelé le Congrès à rejeter immédiatement la règle ou à ouvrir un large débat avec les entreprises pour discuter de son impact.

Les membres de l'Anec représentent à eux seuls 74 % des exportations brésiliennes de maïs et de soja, d'une valeur de 66,86 milliards de dollars, tandis que les membres de l'Anea ont fait du Brésil l'un des principaux exportateurs de coton sur le marché mondial, selon leur déclaration commune. (Reportage d'Ana Mano à São Paulo ; reportage complémentaire de Marcela Ayres à Brasília ; rédaction de Leslie Adler)