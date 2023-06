Paris (awp/afp) - Le deuxième groupe sucrier mondial Tereos, qui s'apprête à fermer deux usines en France, a annoncé jeudi avoir tourné la page d'une "crise sans précédent" et réalisé l'an dernier un bénéfice opérationnel "record" dopé par les cours du sucre.

"Aujourd'hui, nous respirons à nouveau et nous pouvons regarder l'avenir avec confiance et audace", a déclaré le président du groupe coopératif Gérard Clay lors d'une conférence de presse.

Le cultivateur du Pas-de-Calais avait pris les commandes en 2020, à l'issue d'une fronde d'agriculteurs coopérateurs qui dénonçait la stratégie de la direction sortante lancée dans une "diversification coûteuse et qui n'apportait pas la rentabilité souhaitée".

Cette "crise sans précédent" était sous-tendue par des prix du sucre en berne après la disparition des quotas sucriers en Europe.

Le panorama a beaucoup changé: en un an, les cours ont bondi de 15% sur le marché mondial et même de 82% en Europe, en raison des tensions sur l'offre et de la hausse des coûts de production (en particulier le gaz qui fait tourner les sucreries).

Le géant coopératif, propriétaire des marques Béghin Say et La Perruche, a généré près de 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pendant l'exercice 2022-23 clos fin mars, une hausse de 29% portée par l'augmentation de ses tarifs, les volumes n'ayant quasiment pas évolué.

Sur la période, son bénéfice opérationnel a plus que doublé à 664 millions d'euros, un "niveau record".

Une "excellente dynamique" qui permettra de verser à nouveau des dividendes aux coopérateurs à compter de l'an prochain, s'est félicité Gérard Clay.

Le bénéfice net, en revanche, s'est replié de 6,4% à 161 millions d'euros, du fait de "provisions et dépréciations d'actifs", a expliqué le directeur financier, Gwenaël Eliès, citant la "mise sous cocon" d'une sucrerie au Brésil (à l'arrêt depuis deux campagnes de récolte mais que le groupe espère redémarrer) et le projet de restructuration en France.

Tereos, qui produit du sucre, mais aussi de l'alcool, de l'éthanol et de l'amidon, avait annoncé début mars les fermetures prochaines de la sucrerie d'Escaudoeuvres dans le Nord (123 postes supprimés) et de la distillerie de Morains dans la Marne (26 postes), déclenchant un blocage du site d'Escaudoeuvres par des salariés, des manifestations et des remontrances gouvernementales.

Le groupe cherche aussi un acquéreur pour son amidonnerie de pommes de terre à Haussimont (Marne), qui emploie 65 personnes

afp/rq