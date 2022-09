Daniel Craig se dit "très chanceux" de travailler avec la Reine Elizabeth.

"J'ai juste eu beaucoup de chance de faire partie de quelque chose, les Jeux olympiques, et de pouvoir travailler avec elle sur quelque chose qui, je pense, a plu et fait rire beaucoup de gens", a déclaré Craig sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto.

Le scénariste-réalisateur Rian Johnson a remercié une autre majesté, la "reine des mystères du meurtre Agatha Christie", dont il a dit que chaque partie de la série s'est inspirée.

"Knives Out" a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office mondial, prouvant que les fans étaient enthousiasmés par la version de Johnson d'un whodunit. Johnson a déclaré qu'il espère "gratter la même démangeaison" avec la suite.

"Il se sent actuel, il se sent maintenant. Il aborde des questions que nous traitons au jour le jour", a déclaré le producteur Ram Bergman. "Les studios et les cinéastes, pour une raison quelconque, pensaient que personne n'était intéressé (par le genre), mais en fait les gens le sont."

"Glass Onion" suit une formule similaire. Le détective sudiste Benoît Blanc (Craig) se lance dans la résolution d'un nouveau mystère, cette fois sur une île grecque. En Grèce, Craig rencontre un groupe de personnages excentriques joués par des stars comme Kate Hudson, Kathryn Hahn, Edward Norton, Leslie Odom Jr. et Janelle Monáe.

Les stars sont restées muettes sur l'intrigue, ne voulant pas divulguer de spoilers, mais Kate Hudson a déclaré qu'elle avait beaucoup aimé jouer son personnage de Birdie Jay.

"C'était comme enfiler une autre peau et j'en ai vraiment aimé chaque seconde".