Milton Capital PLC - coque de trésorerie à la recherche de cibles dans le domaine de la technologie - déclare que 455 000 GBP d'actions existantes ont été achetées à 1,25 pence par une série de nouveaux investisseurs. Les 36,4 millions d'actions ont été achetées à des investisseurs existants. Parmi les vendeurs figure le directeur exécutif Malcolm Burne, qui s'est délesté de 12 millions d'actions. Deux des acheteurs, Edward Dawson et Richard Mays, rejoindront avec effet immédiat le conseil d'administration en tant que directeur exécutif et directeur non exécutif, respectivement. Ils ont chacun accepté d'acheter 4 millions d'actions. Le directeur exécutif Eran Zucker se retire du conseil d'administration avec effet immédiat. Zucker n'a pas participé aux ventes d'actions et conserve 2,0 millions d'actions, soit une participation de 2,0 %.

Cours actuel de l'action : 1,05 pence, en hausse de 45 % mardi.

