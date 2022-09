Taylor Swift dit que le film "All Too Well" est inspiré des films des années 70.

Prenant la parole au Festival international du film de Toronto pour discuter des inspirations derrière le court-métrage qu'elle a créé pour sa chanson à succès "All Too Well (Taylor's Version)", elle a notamment cité le Hollywood du début des années 1970.

L'appartement du personnage de Barbra Streisand, Katie, dans "The Way We Were" de 1973, a inspiré la façon dont Swift a partagé les personnalités des personnages dans son film de 10 minutes, a-t-elle déclaré. L'éclairage a été inspiré par la romance larmoyante de 1970 "Love Story".

"Quand je pense à ce film, je pense à l'automne et j'essayais d'établir cela dans les premières parties du film", a déclaré Swift lors d'une discussion avec le directeur général du festival, Cameron Bailey.

Lorsque les protagonistes Sadie Sink et Dylan O'Brien tombent amoureux, Swift voulait que l'atmosphère soit plus chaleureuse et a utilisé l'éclairage pour aider à signifier au spectateur ce qu'il était censé ressentir en tant que spectateur. Lorsqu'ils sont dans l'appartement, en train de se battre, elle voulait que l'on sente une ambiance plus froide. À la fin, c'était une combinaison des deux, a déclaré Swift.

"Elle est toujours elle-même, mais elle a été changée par cette expérience", et l'éclairage reflète cela, a dit Swift.

Son clip "The Man" est un hommage au "Loup de Wall Bourse", tandis que "Bad Blood" est un clin d'œil aux thrillers d'espionnage, a-t-elle déclaré.

"All Too Well : A Short Film" a été projeté en avant-première en 35 mm au festival de Toronto.

"J'ai l'impression qu'en le regardant en 35mm, il y a une profondeur, il y a un contraste", a déclaré Swift. "C'est une expérience différente".

Sur les médias sociaux, les gens se sont plaints de la difficulté d'obtenir des billets pour l'un des événements les plus convoités du festival.

"J'ai tellement essayé d'obtenir des billets, mais ils étaient impossibles à obtenir, alors j'ai pensé : "Campons à 5 heures du matin", a déclaré Emily Zeppieri, 24 ans, qui a conduit jusqu'à Toronto depuis Whitby, en Ontario, et qui a dû quitter sa maison à 3 h 45 du matin.

Assise à côté d'Emily sur le trottoir, se trouvait Jess, qu'elle a rencontrée vendredi. Elles se sont liées par leur amour de Swift et leur désespoir d'obtenir des billets. La file d'attente en bas du pâté de maisons était collégiale, avec de nombreux groupes partageant des histoires d'amitiés de toute une vie qu'ils avaient nouées, qu'ils aient ou non fini par voir Swift.

"Nous nous relayions pour aller aux toilettes et prendre de la nourriture", a déclaré Zeppieri. "Tout le monde dans la file surveillait les arrières des autres".