Tereos prévient d'un premier semestre difficile, repousse son objectif d'Ebitda

PARIS (Reuters) - Tereos, deuxième producteur mondial de sucre, a prévenu mercredi que la progression de ses résultats opérationnels "devrait marquer une pause" au cours du premier semestre de son exercice 2021-2022.

La coopérative française, connue pour ses marques La Perruche et Beghin Say, met en cause l'impact de la faible récolte betteravière en Europe et les conséquences de la stratégie commerciale amidon Europe mise en oeuvre en 2020.

En conséquence, le groupe estime qu'il atteindra son objectif précédemment communiqué d'un Ebitda entre 600 millions et 700 millions d'euros avec deux trimestres de décalage, soit à fin septembre 2022 sur 12 mois glissants.

La croissance des résultats opérationnels devrait reprendre au second semestre de l'exercice en cours, indique Tereos.

Pour l'exercice 2020-2021, le groupe a accusé une perte nette de 133 millions d'euros en raison de dépréciations d'actifs d'un montant de 76 millions d'euros.

L'Ebitda ajusté consolidé a toutefois progressé de 11% à 465 millions d'euros grâce notamment au redressement des prix du sucre européen et à l'amélioration des cours du sucre mondial et des prix de l'alcool/éthanol.

Le groupe a par ailleurs dévoilé mercredi de nouveaux objectifs à l'horizon 2024, comprenant notamment une prévision de marge opérationnelle de 5%.

Selon des sources de Reuters, le sucrier cherche à céder ses activités en Chine et en Roumanie afin d'alléger sa dette et d'augmenter sa rentabilité.

(Blandine Hénault)