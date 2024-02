Berne (awp/ats) - L'année 2023 a été faste pour le secteur viticole. Le nombre de litres récoltés a crû de 2% par rapport à l'année précédente et la teneur en sucre est supérieure à la moyenne, ce qui promet un "millésime d'excellente qualité", selon l'Office fédéral de l'agriculture.

La vendange a atteint 101 millions de litres de vin en 2023, soit 2 millions de plus qu'en 2022 et 11 millions de plus (+12%) que la moyenne décennale, précise l'OFAG dans un communiqué diffusé jeudi.

C'est la Suisse alémanique qui a enregistré la plus forte hausse (+4%) à 16,5 millions de litres. En Suisse romande, l'augmentation a été de 1,5% pour un total de 79,5 millions de litres. La Suisse italienne a en revanche enregistré un léger recul (-1%) avec un total de 4,9 millions de litres.

La surface cultivée est restée stable à 14'569 hectares (-0,3% par rapport à 2022), dont 10'731 hectares en Suisse romande. Le Valais détient la plus grande surface cultivée (4637 ha) suivi par le canton de Vaud (3779 ha). A l'inverse, c'est le canton de Glaris qui abrite la plus petite surface (2 ha).

L'été sec et chaud a été bénéfique pour la vigne, autant pour la lutte contre les maladies que pour la maturation du raisin, écrit l'office. Le mildiou est tout de même apparu localement en juin et l'oïdium a également été virulent ça et là.

Des épisodes de grêle vers la fin juillet ont entraîné localement des pertes de rendement. En revanche, le gel printanier a été presque totalement absent. De plus, les systèmes d'irrigation ont permis de réduire l'impact de la sécheresse et de la chaleur sur la croissance des baies, note encore l'OFAG.

