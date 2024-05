(.)

26 mai (Reuters) - Douze personnes voyageant à bord d'un vol des Qatar Airways reliant Doha à Dublin ont été blessées lorsque l'avion a rencontré des turbulences, a annoncé dimanche l'aéroport de Dublin.

Le Boeing 787 Dreamliner assurant le vol QR017 a atterri peu avant 13h00 locales à Dublin.

Six passagers et six membres d'équipage ont été blessés alors que l'avion traversait une zone de turbulences au-dessus de la Turquie, précise l'aéroport de la capitale irlandaise dans un communiqué.

Selon des passagers cités par la chaîne de télévision irlandaise RTE, l'incident qui a duré moins de 20 secondes est survenu pendant le service de distribution de nourriture et de boissons.

Qatar Airways n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

L'incident s'est produit cinq jours après qu'un vol de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour a été contraint d'atterrir à Bangkok en raison de graves turbulences qui ont provoqué le décès Britannique de 73 ans et l'hospitalisation de 20 autres personnes.

(Reportage Andy Bruce et Conor Humphries; Version française Elizabeth Pineau )