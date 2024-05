Douze personnes voyageant sur un vol de Qatar Airways entre Doha et l'Irlande ont été blessées lors de turbulences, a déclaré dimanche l'aéroport de Dublin, ajoutant que l'avion avait atterri en toute sécurité et comme prévu.

Le vol QR017, un Boeing 787 Dreamliner, a atterri peu avant 13 heures, heure de Dublin (12h00 GMT), a précisé l'aéroport.

"A l'atterrissage, l'avion a été accueilli par les services d'urgence, notamment la police aéroportuaire et notre service d'incendie et de secours, car 6 passagers et 6 membres d'équipage (12 au total) à bord se sont déclarés blessés après que l'avion a subi des turbulences alors qu'il survolait la Turquie", a déclaré l'aéroport de Dublin dans un communiqué.

L'incident s'est produit cinq jours après qu'un vol de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour a été contraint d'atterrir à Bangkok en raison de fortes turbulences, ce qui a entraîné la mort d'un Britannique de 73 ans et l'hospitalisation de 20 autres personnes en soins intensifs.

Les accidents aériens liés aux turbulences sont les plus fréquents, selon une étude réalisée en 2021 par le National Transportation Safety Board des États-Unis.

De 2009 à 2018, l'agence américaine a constaté que les turbulences étaient à l'origine de plus d'un tiers des accidents aériens signalés et que la plupart d'entre eux avaient fait un ou plusieurs blessés graves, mais n'avaient pas endommagé l'avion. (Reportage d'Andy Bruce ; Rédaction de Toby Chopra)