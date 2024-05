Le principal indice boursier du Canada a chute a son plus bas niveau depuis pres de quatre semaines mercredi, la Banque de Montreal ayant publie des resultats decevants et les investisseurs craignant que les couts d'emprunt restent eleves plus longtemps que prevu, ce qui ralentirait la croissance economique.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a termine en baisse de 367,07 points, soit 1,65 %, a 21 897,98, son plus bas niveau de cloture depuis le 2 mai et sa plus forte baisse depuis le 13 fevrier.

Les actions americaines ont egalement chute alors que les rendements des bons du Tresor ont grimpe en raison des inquietudes concernant le calendrier et l'ampleur des reductions possibles des taux d'interet de la Reserve federale.

"Si les taux restent eleves, il est possible que l'economie ralentisse", a declare Michael Sprung, president de Sprung Investment Management. "Il se pourrait que nous soyons confrontes a une situation difficile au cours des prochains mois.

Les dix principaux secteurs du marche de Toronto ont tous perdu du terrain, y compris une baisse de 2,39 % pour les valeurs financieres a forte ponderation.

La Banque de Montreal a annonce un benefice trimestriel plus faible que prevu, penalise par l'augmentation des provisions pour pertes sur prets. Ses actions ont termine en baisse de 8,86 %.

"Les banques semblent prendre des provisions plus importantes que prevu pour les creances douteuses", a declare M. Sprung. "De leur point de vue, elles sont prudentes, et du point de vue des investisseurs, il semble que les banques pensent que la situation sera pire que ce que nous esperions.

Le secteur des materiaux, qui comprend les mineurs et les societes d'engrais, a perdu 2,15 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre.

Le prix du petrole a egalement diminue, s'etablissant a 79,23 dollars le baril, soit une baisse de 0,8 %. Cela a pese sur le secteur de l'energie, qui a termine en baisse de pres de 2 %.

Le groupe des services publics, qui comprend de nombreuses actions a dividendes eleves susceptibles de beneficier de reductions des taux d'interet, a recule de 2,34 %.

La Banque nationale du Canada a ete un point positif. Ses actions ont gagne 2,55 % apres que le preteur a fait etat d'une hausse de son benefice net au deuxieme trimestre, grace a la bonne performance de ses unites de gestion de patrimoine et de marches financiers. (Reportage de Fergal Smith a Toronto et de Khushi Singh a Bengaluru ; redaction de Daniel Wallis)