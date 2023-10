Le principal indice boursier canadien a chuté jeudi, perdant une partie de sa progression de la semaine, alors que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, ont fait grimper les coûts d'emprunt à long terme.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 163,60 points, soit 0,8 %, à 19 500,24, après cinq jours consécutifs de hausse.

"Nous avons assisté à un recul des rendements obligataires pendant quelques jours et les marchés ont apprécié. Et c'est l'inverse qui se produit", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

"Les chiffres de l'IPP d'hier et de l'IPC d'aujourd'hui sont trop chauds et trop épicés pour que l'on puisse dire que l'inflation est morte et que les choses sont en train de se calmer.

Les principaux indices de Wall Street ont également chuté en raison de la hausse des rendements obligataires et des données montrant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, ce qui assombrit les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Le rendement canadien à 10 ans a augmenté de 11,6 points de base à 4,042 %, suivant les mouvements des bons du Trésor américain.

Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt ont été parmi ceux qui ont le plus baissé sur le marché de Toronto. Les services publics ont chuté de 2,5 %, l'immobilier a reculé de 1,5 % et les valeurs financières, fortement pondérées, ont terminé en baisse de 0,9 %.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 1,7 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre.

Mais les actions de Barrick Gold Corp ont terminé en hausse de 0,1% après que la société ait déclaré que sa production d'or a augmenté de près de 3% séquentiellement au troisième trimestre, aidée par une production plus élevée dans ses mines de Cortez au Nevada.

Le secteur de l'énergie a également gagné du terrain, avec une hausse de 0,7 %, même si le pétrole a baissé de 0,7 % à 82,91 $ le baril après que les données aient montré une augmentation importante des stocks de pétrole brut aux États-Unis. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Deepa Babington)