Le principal indice boursier du Canada a chuté pour la quatrième journée consécutive vendredi, la menace d'une hausse des emprunts ayant exercé une pression sur les titres sensibles aux taux d'intérêt dans une période de faiblesse saisonnière pour le marché.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 57,43 points, soit 0,3 %, à 20 074,65. Pour la semaine, il a perdu 2,3 %.

"Nous avons connu une semaine de recul général du marché mondial, ce qui n'est pas inhabituel en septembre", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management. "Le mois de septembre est le mois le plus faible et le plus volatil de l'année pour les actions sur une base historique.

L'économie canadienne a créé près de trois fois plus d'emplois que prévu en août et la croissance des salaires s'est accélérée, signe d'une force économique sous-jacente qui maintient les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque du Canada.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré jeudi que les taux d'intérêt pourraient ne pas être assez élevés pour ramener l'inflation à l'objectif visé, un jour après que la banque centrale a laissé son taux de référence inchangé à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans.

Le secteur industriel a baissé de 0,7 % et le secteur technologique de 1,4 %.

"L'énergie aide, mais d'autres secteurs sont à la traîne", a déclaré M. Cieszynski. "Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt sont en difficulté et continuent de l'être.

Les actions de First Quantum Minerals Ltd ont chuté de 2,1%, le syndicat représentant les travailleurs de la mine de cuivre de Panama ayant menacé de se mettre en grève.

Le secteur de l'énergie a baissé de 0,1 %, mais a augmenté d'environ 25 % depuis juin. Le prix du pétrole a augmenté de 0,7 % à 87,51 dollars le baril, les investisseurs ayant choisi de se concentrer sur le resserrement de l'offre malgré l'incertitude macroéconomique générale.

La société de services pétroliers Precision Drilling Corp a été un titre brillant. Ses actions ont gagné 1,9 % après qu'un certain nombre de courtiers ont relevé leurs objectifs de prix sur le titre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Josie Kao)