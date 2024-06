L'indice principal des valeurs mobilières canadiennes, fortement axé sur les ressources, a terminé en baisse vendredi, prolongeant sa perte hebdomadaire, alors que les baisses des prix des matières premières ont pesé sur les actions des secteurs de l'énergie et de l'extraction de métaux.

L'indice composite S&P/TSX a terminé en baisse de 26,49 points, soit 0,1 %, à 21 554,86. Pour la semaine, l'indice était en baisse de 0,4 %.

Il s'agit de la cinquième baisse hebdomadaire consécutive de l'indice, la plus longue depuis mai 2023.

"C'est l'élan de tout ce qui va vers les États-Unis", a déclaré Paul Gardner, gestionnaire de portefeuille chez Avenue Investment Management. "Avec la faiblesse relative du pétrole et du secteur des matières premières, le TSX a perdu une partie de ses gains.

Le marché de Toronto a progressé de 2,9 % cette année, soit beaucoup moins que le gain de 14,6 % de l'indice de référence américain, le S&P 500, qui est davantage exposé aux actions technologiques de haut vol.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a chuté de 1,3 % en raison de la baisse des prix de l'or et du cuivre.

Les inquiétudes concernant l'excédent d'offre et la faiblesse de la demande en Chine, principal consommateur de métaux, ont pesé sur les prix du cuivre, qui ont reculé après avoir atteint un pic record le mois dernier.

Le secteur de l'énergie a également perdu du terrain (1,4 %), le prix du pétrole ayant baissé de 0,7 % à 80,73 dollars le baril.

Ensemble, les secteurs de l'énergie et des matériaux représentent 32 % de la pondération du TSX.

"Le monde ne veut pas savoir ce qu'est le Canada [...]. Nous pensons qu'il est raisonnable d'être exposé aux actifs canadiens parce qu'ils se négocient beaucoup moins cher", a déclaré M. Gardner.

Le ratio cours-bénéfice à 12 mois du TSX, une mesure clé de l'évaluation, est tombé à 13,9 ce mois-ci, contre 14,7 en mars, selon les données de LSEG Datastream.

Parmi les secteurs qui ont gagné du terrain, on trouve la technologie . Il a augmenté de 1,1 % et les biens de consommation de base ont augmenté de 0,5 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Nikhil Sharma à Bengaluru ; rédaction de Shreya Biswas et Josie Kao)