Le principal indice boursier du Canada est tombé à son plus bas niveau depuis près de trois semaines jeudi, les actions du secteur des ressources naturelles étant parmi les plus fortes baisses en raison de la chute des prix des matières premières et des données économiques qui ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne retarde ses réductions de taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 145,97 points, soit 0,7 %, à 22 200,79, son niveau de clôture le plus bas depuis le 3 mai.

"L'ensemble des produits de base se négocie à la baisse en raison des commentaires optimistes de la Réserve fédérale américaine, qui font craindre que des taux d'intérêt plus élevés et plus longs ne nuisent à la croissance mondiale et ne maintiennent le dollar américain à un niveau élevé", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

Mercredi, les minutes de la dernière réunion de la Fed ont montré que les responsables de la banque centrale américaine restaient convaincus que les pressions sur les prix diminueraient, mais lentement, en raison de la déception suscitée par les chiffres de l'inflation.

Wall Street a également chuté, même si les prévisions de revenus élevés de Nvidia ont entraîné une hausse de ses actions.

"Nous pensons toujours que nous sommes dans un marché haussier séculaire", a déclaré M. Michael. "Vous pouvez obtenir des résultats exceptionnels si vous êtes dans les bons secteurs du marché et si vous faites preuve d'un peu de patience.

Le groupe des matériaux a chuté de 1,3 %, les prix de l'or et du cuivre ayant reculé par rapport à leurs récents records.

L'énergie a également été un frein, avec une baisse de 0,5 %, le prix du pétrole ayant baissé de 0,9 % à 76,87 dollars le baril.

Les actions de la Banque Toronto-Dominion ont baissé de 1,6 %. La banque a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions, même si son segment américain a connu des difficultés en raison des enquêtes liées à son programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le Canada devrait raccourcir lundi la période de règlement des transactions commerciales de deux jours à un jour, afin de l'aligner sur les transactions américaines. Les marchés américains passeront à la nouvelle norme, communément appelée T+1, mardi, après un jour férié. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Diane Craft)