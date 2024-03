Le principal indice boursier canadien, lié aux matières premières, a terminé en baisse vendredi en raison de la hausse du dollar américain, mais l'indice a tout de même enregistré sa sixième hausse hebdomadaire consécutive.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 103,18 points, soit 0,5 %, à 21 984,08, après avoir affiché mardi son premier niveau de clôture record en deux ans.

Pour la semaine, l'indice était en hausse de 0,6 %. La série de gains hebdomadaires est la plus longue depuis décembre 2020.

"Aujourd'hui, c'est un peu un jour de repos (en raison) de la force du dollar. Les investisseurs prennent des bénéfices sur la table dans de nombreux domaines", a déclaré Allan Small, conseiller en investissement principal du Allan Small Financial Group chez iA Private Wealth.

"Chaque fois que le dollar américain est fort, ce n'est pas bon pour les matières premières. Nous savons que nos marchés sont très fortement pondérés dans ce domaine.

Les actions du secteur des ressources représentent environ 30 % du marché de Toronto. Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 1 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre.

Le dollar américain a enregistré une deuxième semaine consécutive de gains par rapport à un panier de devises principales, ce qui rend les produits de base dont le prix est fixé dans la monnaie américaine plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont également perdu du terrain, reculant de 0,6 %, et les valeurs technologiques ont baissé de 1,1 %.

Les actions de Tilray Brands Inc ont grimpé de 19,8 %, les actions des entreprises du secteur de l'herbe ayant bondi alors que l'Allemagne légalise la possession de cannabis. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore et Alistair Bell)