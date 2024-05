Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont baissé mercredi, sous la pression de la baisse des prix de la plupart des matières premières, alors que les investisseurs attendent les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine pour obtenir des indices sur le calendrier de l'assouplissement de sa politique monétaire.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2% à 6:05 a.m. ET (10:05 GMT).

L'indice des matériaux, qui a mené les gains lors de la session précédente, pourrait baisser en raison de la chute des prix de la plupart des métaux de base et des métaux précieux.

Les prix du cuivre ont chuté en raison de la baisse de la demande physique et de l'augmentation des stocks en Chine, le principal consommateur, tandis que les prix de l'or ont glissé alors que les investisseurs ont attendu les minutes de la réunion de politique de la Fed du 30 avril au 1er mai pour en savoir plus sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt [MET/L] [GOL/]

L'indice de l'énergie pourrait également être orienté à la baisse sur les prix du brut en raison des attentes de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs, ce qui pourrait avoir un impact sur l'utilisation de carburant dans le plus grand consommateur du monde. [O/R]

Pendant ce temps, les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur les bénéfices tant attendu et les commentaires qui l'accompagnent de la part de Nvidia, l'entreprise phare de l'intelligence artificielle, qui seront publiés plus tard dans la journée.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse mardi, enregistrant de nouveaux records historiques grâce à la vigueur des valeurs liées aux matières premières. [.TO]

L'indice Dow e-minis était en baisse de 34 points, ou 0,08% à 6:04 a.m. ET, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en baisse de 7 points, ou 0,13% et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 19,25 points, ou 0,1%. [.N]

Dans les nouvelles des entreprises, Power Corporation du Canada a fermé son unité d'investissement en Chine et a licencié tout le personnel, devenant ainsi la dernière société financière occidentale à se retirer dans le contexte des défis économiques du pays.

Le mineur de cuivre Hudbay Minerals prévoit de lever 300,2 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'actions pour aider à financer des initiatives de croissance à court terme dans son unité Copper Mountain, entre autres.

matières premières a 6:04 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 419,8 $ ; -0,3% [GOL/]

Brut américain : 78,08 $ ; -0,7% [O/R]

Brut Brent : 82,34 $ ; -0,7% [O/R]

($1= C$1.3652)