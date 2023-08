Les actions de Toronto ont terminé en hausse vendredi, soutenues par les titres des secteurs de l'énergie et des matériaux, se remettant d'une négociation agitée après que les données sur les prix à la production plus élevées que prévu aux États-Unis aient inquiété les investisseurs au sujet de l'inflation persistante dans la plus grande économie du monde.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 64,76 points, soit 0,32 %, à 20 407,64. L'indice était sur le point de mettre fin à deux baisses hebdomadaires consécutives.

Les données ont montré que l'IPP américain a augmenté de 0,2 % en juin. Sur une base annuelle, l'IPP a augmenté de 0,8 % en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,7 %.

"Cela confirmerait que l'inflation est revenue à des niveaux raisonnables", a déclaré Philip Petursson, responsable de la stratégie d'investissement chez IG Wealth Management.

"La vraie question est de savoir si la Réserve fédérale américaine sera satisfaite. À partir de là, la progression sera-t-elle beaucoup plus lente ou va-t-elle dire qu'il faut aller plus vite et augmenter encore les taux, et c'est ce que le marché essaie d'évaluer aujourd'hui ?

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté modérément en juillet à 3,2 %, contre 3,0 % en juin, selon les données publiées mercredi, mais l'inflation de base est restée faible, ce qui a inquiété les investisseurs sur les plans de relèvement des taux de la Fed pour le reste de l'année 2023.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 0,9 % en raison de la fermeté des prix du pétrole, tandis que les matériaux ont gagné 1 %, en raison de la hausse des prix de l'or.

Les valeurs technologiques, sensibles aux taux d'intérêt, ont perdu 0,3 % après la publication des données.

Les services publics ont perdu plus de 0,6 %, les actions de Northland Power ayant chuté de plus de 6 % après que le producteur d'électricité a fait état d'une baisse de son bénéfice net trimestriel. L'action a été la moins performante de l'indice de référence.

Air Canada a augmenté de plus de 3 %, après que la plus grande compagnie aérienne du Canada a déclaré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu vendredi, par rapport à la perte de l'année précédente.