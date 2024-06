Le principal indice boursier canadien est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois vendredi, prolongeant ainsi sa récente sous-performance par rapport aux marchés américains, les investisseurs ayant délaissé les valeurs financières et énergétiques, qui pèsent lourd dans l'indice, au profit des valeurs technologiques.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 59,01 points, soit 0,3 %, à 21 639,10, son niveau de clôture le plus bas depuis le 6 mars.

Pour la semaine, l'indice a baissé de 1,7 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre. Il s'agit de la quatrième baisse hebdomadaire consécutive de l'indice TSX, la plus longue depuis mai 2023.

"Il semble qu'il s'écarte vraiment du S&P 500, qui termine une semaine très solide", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel Inc.

"L'argent est géré par des professionnels et beaucoup d'argent recherche la performance, et la performance se trouve surtout aux États-Unis et non au Canada.

Le TSX a augmenté de 3,3 % depuis le début de l'année, ce qui est bien inférieur au gain de 13,9 % du S&P 500, dont la pondération est plus élevée dans les actions technologiques de haut vol.

L'indice de référence américain a clôturé en légère baisse vendredi, mais s'est maintenu près du record de clôture qu'il avait atteint jeudi.

Il y a "un bon leadership de la part du groupe technologique aux États-Unis". Le Canada, malgré les efforts de Shopify aujourd'hui, ne suffit pas à soutenir l'ensemble du marché.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de 0,9 %, l'entreprise de commerce électronique Shopify Inc. ayant progressé de 4,6 %.

Mais la plupart des grands secteurs ont terminé en baisse, les valeurs financières, qui représentent 29 % de la pondération de l'indice, ayant reculé de 0,5 % et l'énergie, dont la pondération est de 20 %, ayant baissé de 0,7 %.

Le prix du pétrole a baissé de 0,2 % à 78,45 dollars le baril, perdant ainsi une partie de sa progression hebdomadaire.

Les secteurs défensifs ont également perdu du terrain, les biens de consommation de base ayant baissé de 1,6 % et les services de communication de 1,2 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shristi Achar A et Nikhil Sharma à Bengaluru ; Rédaction de Shreya Biswas et Alistair Bell)