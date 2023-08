Le principal indice boursier du Canada s'est redressé mercredi, tiré par les actions des secteurs minier et technologique, alors qu'un net recul des rendements obligataires par rapport à leurs récents sommets pluriannuels a renforcé le sentiment des investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 188,58 points, soit près de 1 %, à 19 879,79, après avoir affiché mardi son niveau de clôture le plus bas depuis le 26 juin.

"Je pense qu'il s'agit d'une reprise de soulagement car les rendements sont plus faibles et les obligations plus élevées, ce qui a été le point de pression au cours du mois dernier", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège d'investissement principal chez Edward Jones.

Le rendement canadien à 10 ans a chuté de 16,8 points de base à 3,647 %, suivant les mouvements des bons du Trésor américain, après que la faiblesse de l'activité commerciale aux États-Unis et en Europe ait suggéré une désinflation mondiale. Les marchés attendent d'éventuelles indications sur l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale avant son sommet annuel à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Les données "suggèrent potentiellement que toutes ces hausses de taux commencent à se répercuter sur l'économie", a déclaré M. Kourkafas. "C'est un peu comme si une mauvaise nouvelle était une bonne nouvelle, ce type de réaction aujourd'hui.

Le secteur technologique a augmenté de 2,7 %, tandis que le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,8 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont progressé de 1 %, le secteur ayant récupéré quelques baisses récentes avant la publication des résultats trimestriels des grandes banques canadiennes.

La Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion donneront le coup d'envoi de la saison des résultats jeudi. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru, édition de Tasim Zahid et Alistair Bell)