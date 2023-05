Le principal indice boursier canadien a rattrapé sa baisse antérieure jeudi pour terminer en légère hausse, l'optimisme quant à la possibilité d'un accord sur le plafond de la dette aux États-Unis ayant compensé la pression exercée sur les actions du secteur minier par la chute des prix de l'or.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,66 point à 20 297,09. Il s'agit de la deuxième journée consécutive où l'indice a clôturé en territoire positif après avoir enregistré mardi sa plus forte baisse en près de deux mois.

Wall street s'est redressée dans l'espoir qu'un accord sur le relèvement du plafond d'emprunt du gouvernement américain permettrait d'éviter l'instabilité financière.

Si un accord est conclu, cela pourrait conduire à une "opportunité de vente", a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management

"Les marchés connaîtront un rallye de soulagement et ce sera la dernière hausse pendant un certain temps parce que nous commençons à ressentir l'impact des taux d'intérêt plus élevés partout", a déclaré M. Skipp.

La Banque du Canada a déclaré qu'elle s'inquiétait de plus en plus de la capacité des ménages à rembourser leurs dettes et qu'elle voyait des signes de stress financier chez certains acheteurs de maisons.

Le secteur des matériaux du marché de Toronto a chuté de 1,4 % en raison de la baisse des prix de l'or et du cuivre. Toutefois, le secteur de l'énergie a progressé de près de 1 % et celui des produits industriels a augmenté de 0,8 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai et Marguerita Choy)