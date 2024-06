Le principal indice boursier du Canada a peu varié lundi, les gains des actions des secteurs des matériaux et de l'énergie, stimulés par la hausse des prix des matières premières, ayant été contrebalancés par la prudence des investisseurs avant les données cruciales sur l'inflation aux États-Unis et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui aura lieu plus tard cette semaine.

À 10 h 02 ET (14 h 02 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 7,17 points, ou 0,03 %, à 21 999,83.

Le dollar canadien s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations gouvernementales à 10 ans a grimpé jusqu'à 3,518%. Le rendement de la dette de référence américaine similaire a également augmenté en raison des craintes que l'inflation persistante maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps aux États-Unis.

Les investisseurs ont adopté une attitude prudente à l'approche des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, publiées mercredi, et de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui pourrait influencer l'action du marché et déterminer le calendrier et l'ampleur de l'assouplissement de la politique monétaire du pays cette année.

Les indices boursiers américains ont également légèrement baissé par prudence.

Les titres des services publics et des services financiers, sensibles aux taux d'intérêt, ont glissé de 0,2 % et de 0,3 %, respectivement, à la Bourse de Toronto.

Entre-temps, les données sur les ventes manufacturières et le commerce de gros au Canada pour le mois d'avril devraient être publiées vendredi.

Alors que la Banque du Canada (BdC) a déjà commencé à assouplir sa politique monétaire en réduisant ses taux de 25 points de base la semaine dernière, les investisseurs misent sur une probabilité de près de 51 % que la Fed commence à réduire ses taux en septembre.

"Les taux d'intérêt étant toujours à des niveaux restrictifs, la Banque du Canada peut encore réduire ses taux sans provoquer une reprise de la croissance des prix", a déclaré Nathan Janzen, économiste en chef adjoint à la Banque Royale du Canada, dans une note.

Le secteur de l'énergie a gagné 1,3 %, menant les gains sectoriels alors que les prix du brut ont augmenté, soutenus par les espoirs d'une augmentation de la demande de carburant cet été.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a suivi avec une hausse de 0,5 %, soutenu par les prix plus élevés de la plupart des métaux, y compris l'or et le cuivre.

En ce qui concerne les entreprises, le mineur de bitcoins Bitfarms a chuté de 1,5 % après avoir approuvé l'adoption d'une "pilule empoisonnée" pour repousser une éventuelle tentative de prise de contrôle hostile par son rival Riot Platforms (rapporté par Khushi Singh à Bengaluru ; édité par Shreya Biswas).