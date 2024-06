Le principal indice boursier canadien est resté inchangé mercredi, la vigueur des valeurs énergétiques ayant été compensée par la faiblesse de l'immobilier, tandis que les investisseurs attendaient de nouveaux indices sur la trajectoire de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada.

A 9:53 ET (13:53 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 2,46 points, ou 0,01%, à 21 613,76.

Les actions du secteur de l'énergie ont gagné le plus, avec une hausse de 0,4 %, après que les prix du pétrole aient atteint des sommets en sept semaines grâce à l'optimisme de la demande estivale et à l'escalade des inquiétudes concernant les conflits géopolitiques.

Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier et la santé, ont reculé de 0,2 % et 0,8 %, respectivement.

L'activité commerciale a été faible, les marchés américains étant fermés mercredi.

L'indice de référence a mis fin à une série de trois séances de baisse mardi, soutenu par la vigueur des actions du secteur des ressources.

La Banque du Canada devrait publier le procès-verbal de sa dernière réunion à 13h30 (heure de l'Est).

Il pourrait y avoir une certaine anticipation quant à leur processus de réflexion et, bien sûr, (les investisseurs) attendent avec impatience leur prochaine réunion pour savoir s'ils continueront à réduire les taux", a déclaré Kevin Headland, co-chef de la stratégie d'investissement chez Manulife Investment Management.

La banque centrale a indiqué lors de sa dernière décision, au cours de laquelle elle a réduit les coûts d'emprunt et est devenue le premier pays du G7 à le faire, que de nouvelles réductions seraient graduelles et dépendraient des données.

À l'avenir, les chiffres des ventes au détail nationales attendus vendredi seront sous les feux de la rampe, car ils orienteront les prévisions de nouvelles baisses de taux de la Banque du Canada au cours de l'année.

Si nous voyons des données sur les ventes au détail et d'autres données plus faibles sur les consommateurs, cela confirme en quelque sorte (que) les données économiques générales sont plus faibles, ce qui devrait également entraîner un ralentissement de l'inflation et aider la BdC à réduire ses taux", a ajouté M. Headland.

Une croissance plus lente que prévu des ventes au détail aux États-Unis mardi a toutefois ravivé certains espoirs d'une réduction des taux en septembre par la Fed. (Reportage de Purvi Agarwal à Bengaluru, édition de Marguerita Choy)