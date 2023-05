Le principal indice boursier du Canada a enregistré mardi sa plus forte baisse depuis près de deux mois, les titres des secteurs de l'énergie et de la finance, fortement pondérés, contribuant à un recul généralisé.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 297,9 points, soit 1,45 %, à 20 242,07, sa plus forte baisse depuis le 15 mars.

Le secteur de l'énergie a perdu 2,2 %, le pétrole ayant baissé de 0,4 % à 70,86 $ le baril.

Les prix de l'or et du cuivre ont également baissé, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a terminé en baisse de 2 %.

Les dix principaux secteurs ont tous baissé, les valeurs financières reculant de 1,3 %.

Ensemble, les secteurs de la finance, de l'énergie et des matériaux représentent près de 60 % de la pondération du marché de Toronto.

La baisse du TSX est survenue alors que des données nationales ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté en avril pour la première fois en 10 mois, ce qui a accru la pression sur la banque centrale pour qu'elle augmente à nouveau les taux d'intérêt après avoir interrompu sa campagne de resserrement depuis janvier. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai et Marguerita Choy)