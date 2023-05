Le principal indice boursier canadien a rebondi pour terminer en légère hausse jeudi, l'optimisme quant à la possibilité d'un accord sur le plafond de la dette américaine ayant compensé la pression exercée sur les actions minières par la chute des prix de l'or.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,66 point à 20 297,09. Il s'agit de la deuxième journée consécutive où l'indice a clôturé en hausse après avoir enregistré mardi sa plus forte baisse en près de deux mois.

Wall street s'est redressée dans l'espoir qu'un accord sur le relèvement du plafond d'emprunt du gouvernement américain permettrait d'éviter l'instabilité financière.

Selon Matt Skipp, président de SW8 Asset Management, un tel accord pourrait donner lieu à une "opportunité de vente". "Les marchés connaîtront une reprise de soulagement et ce sera la dernière hausse pendant un certain temps, car nous commençons à ressentir l'impact de la hausse des taux d'intérêt partout dans le monde.

La Banque du Canada a déclaré qu'elle s'inquiétait de plus en plus de la capacité des ménages à rembourser leurs dettes et qu'elle voyait des signes de stress financier chez certains acheteurs de maisons.

Les actions des secteurs des ressources et de la finance, qui dominent le marché de Toronto, ont été ébranlées ces derniers mois par le recul des prix du pétrole et les tensions dans le secteur bancaire régional américain.

Le secteur des matériaux a chuté de 1,4 % en raison de la baisse des prix de l'or et du cuivre. Toutefois, le secteur de l'énergie a progressé de près de 1 % et le secteur industriel a augmenté de 0,8 %.

Les actions de Bausch Health Companies Inc ont grimpé de 14,6 % en deux jours, après qu'un tribunal du Delaware a rendu une décision favorable en matière de brevets.

En revanche, les actions de Lightspeed Commerce Inc ont chuté de 12,5 % à la suite de prévisions de ventes trimestrielles décevantes.

Les actions du fabricant de vêtements d'hiver de luxe Canada Goose Holdings Inc ont perdu 10,2 % après que la société a fait preuve de prudence à l'égard de ses activités aux États-Unis. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai, Marguerita Choy et Richard Chang)