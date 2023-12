Le principal indice boursier du Canada a atteint mardi son plus haut niveau depuis 18 mois, porté par les valeurs financières et les produits forestiers, ce qui incite les investisseurs disposant de liquidités à augmenter leur exposition au marché, selon les analystes.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 216,92 points, soit 1,05%, à 20 839,63, son niveau de clôture le plus élevé depuis juin 2022.

"De nombreux investisseurs sous-pondèrent les actions et ne sont pas positionnés pour une reprise durable du marché", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds. "Le plus grand risque pour les investisseurs qui ont beaucoup de liquidités est de savoir quand engager leurs vastes réserves de liquidités sur le marché."

Le marché de Toronto a progressé de 11,5 % depuis octobre, les investisseurs pariant sur le fait que les banques centrales réduiront leurs taux d'intérêt dans les mois à venir.

"Le marché est tourné vers l'avenir et voit des taux d'intérêt plus bas à l'avenir et des perspectives économiques qui s'améliorent", a déclaré Michael.

Toutefois, les marchés monétaires ont réduit les paris selon lesquels la Banque du Canada commencerait à assouplir sa politique monétaire dès le mois de mars, après que les données aient montré que le taux d'inflation annuel du Canada était resté de manière inattendue à 3,1 % en novembre.

Le secteur financier, le plus important du TSX, a augmenté de 1,3 %, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a progressé de 2,4 %.

Les sociétés de produits forestiers ont été parmi les plus grandes gagnantes, les actions de Canfor Corp ayant terminé en hausse de 12,3 %.

Les prix de l'or et du cuivre ont augmenté, tandis que le pétrole a progressé de 1,3 % à 73,44 dollars le baril, prolongeant les gains de la session précédente après que les attaques des militants houthis du Yémen, alliés à l'Iran, contre des navires en mer Rouge ont perturbé le commerce maritime.

Le secteur de l'énergie a progressé de 1,5 % et celui de la consommation de base de 1,4 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid, Shweta Agarwal et Richard Chang)