Le principal indice boursier du Canada a baissé mardi, abandonnant une partie des gains importants de la veille, alors que les données sur l'inflation nationale, plus élevées que prévu, ont réduit les attentes de la Banque du Canada de réduire à nouveau les taux d'intérêt le mois prochain.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 60,11 points, soit 0,3 %, à 21 788,48, après avoir enregistré lundi sa plus forte hausse en sept semaines.

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est accéléré à 2,9 % en mai, contre 2,7 % en avril, après avoir montré des signes de ralentissement depuis le début de l'année.

Cela a conduit les investisseurs à estimer qu'il y a moins de chances que la Banque du Canada réduise les taux d'intérêt pour la deuxième fois lors de sa prochaine décision de politique monétaire le 24 juillet, contre 65 % avant les données, et à une augmentation des coûts d'emprunt à long terme. Néanmoins, environ deux baisses de taux de 25 points de base sont attendues d'ici décembre.

"Le fait que les taux augmentent exerce une certaine pression sur les actions aujourd'hui", a déclaré Angelo Kourkafas, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones.

"Cela introduit un peu plus d'incertitude, mais ne change rien au fait que les bénéfices s'accélèrent, que les taux d'intérêt et le taux directeur baissent, et que l'économie continue de se développer."

Des données séparées, en estimation avancée, ont montré que les ventes manufacturières canadiennes ont augmenté de 0,2 % en mai par rapport à avril.

Le secteur de l'immobilier, sensible aux taux d'intérêt, a baissé de 0,8 %, tandis que le secteur de la consommation discrétionnaire a terminé en baisse de 1,6 %.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a baissé de 1 %, les prix de l'or et du cuivre ayant perdu du terrain.

Le prix du pétrole a également chuté, s'établissant à 80,83 dollars le baril, soit une baisse de près de 1 %, ce qui a pesé sur le secteur de l'énergie. Il a reculé de 0,5 %.

La technologie a été un point positif, avec une hausse de 1,2 %, et le secteur défensif de la consommation de base a ajouté 0,8 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Nikhil Sharma à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et Alistair Bell)