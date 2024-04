Le principal indice boursier canadien a terminé en hausse jeudi, la hausse des prix des métaux ayant stimulé le secteur des matériaux, mais les gains du marché ont été limités, les investisseurs craignant que les réductions des taux d'intérêt ne soient retardées.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 52,39 points, soit 0,2 %, à 21 708,44 points, tandis que l'indice S&P 500 a clôturé en baisse pour une cinquième séance consécutive.

La baisse de l'indice boursier américain de référence est survenue alors que les données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale indiquaient qu'il était peu probable que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

"La situation continue de ressembler à des taux plus élevés pendant plus longtemps et il faudra peut-être attendre l'année prochaine pour que les taux commencent à baisser", a déclaré Graham Priest, conseiller en investissement chez BlueShore Financial.

Le TSX a mis fin à sa récente série de pertes mercredi, mais les gains ont été limités par l'augmentation prévue par le gouvernement canadien de l'impôt sur les bénéfices d'investissement.

Le projet du Canada d'augmenter les impôts sur l'épargne des personnes fortunées et des entreprises est susceptible de freiner l'investissement, ce qui pourrait aggraver le malaise de la productivité qui a freiné la croissance économique au cours des dernières années, selon les économistes.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,2 % grâce à la hausse des prix de l'or et du cuivre, les actions de First Quantum Minerals Ltd ayant terminé en hausse de 8,9 %.

Le groupe des services publics a été un autre point positif, avec une hausse de 1,1 %, et les valeurs financières à forte pondération ont augmenté de 0,3 %.

L'énergie a été un frein, avec une baisse de 0,5 %, le prix du pétrole s'étant maintenu près de son niveau le plus bas en trois semaines. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 4 cents à 82,73 $ le baril. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Josie Kao)