Le principal indice boursier canadien a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans vendredi, grâce aux gains réalisés par les actions des secteurs des ressources naturelles et de la technologie, les investisseurs étant de plus en plus optimistes quant aux perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale au cours des prochains mois.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 188,74 points, soit 0,9 %, à 21 552,35, son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2022. Pour la semaine, l'indice a augmenté de 0,7 %.

"Nous sommes de retour sur les montagnes russes des attentes en matière de taux d'intérêt qui stimulent le marché", a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management. "Aujourd'hui, certaines données plus faibles en provenance des États-Unis ont ravivé l'attente d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed plus tôt que tard.

L'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en février, avec une mesure de l'emploi dans les usines tombant à son plus bas niveau depuis sept mois en raison des licenciements, mais il y avait des signes que l'activité était sur le point de rebondir.

La hausse des prix des matières premières a stimulé les actions du secteur des ressources, l'or augmentant de 2 %, le cuivre de 0,5 % et le pétrole de 2,2 % à 79,97 dollars le baril.

"Les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed exercent une légère pression à la baisse sur le dollar américain et vous obtenez la relation inverse de la hausse des prix des matières premières", a déclaré M. Petursson.

Le secteur de l'énergie et celui des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, ont tous deux progressé de 2 %.

Les producteurs d'uranium ont contribué à la hausse, NexGen Energy Ltd augmentant de 9,5 % et Cameco Corp progressant de 3,5 %, après que Reuters a rapporté jeudi que le Canada allait accélérer le processus d'approbation des nouveaux projets nucléaires.

Le secteur des technologies de l'information a également enregistré des gains importants, avec une hausse de 1,5 %, et le secteur industriel a progressé de 0,7 %.

Les actions du Groupe SNC-Lavalin Inc. ont bondi de 11,4 % après que la société de construction et d'ingénierie a annoncé des résultats supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et Purvi Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore et Alistair Bell)