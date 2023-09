Les contrats à terme du TSX ont augmenté vendredi, stimulés par une hausse des prix de la plupart des matières premières, mais les actions ont été préparées pour des baisses hebdomadaires après avoir enregistré leur pire journée en un an lors de la session précédente.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4% à 7h15 ET (1115 GMT).

Les actions des secteurs de l'énergie et des matériaux devraient être stimulées, les prix de l'or étant en passe de mettre fin à une série de trois jours de baisse, tandis que les prix du cuivre se sont raffermis au-dessus de leur niveau le plus faible en près de quatre mois. [MET/L] [GOL/]

Les prix du pétrole ont également augmenté, l'interdiction d'exportation de carburant de la Russie ayant compensé les inquiétudes concernant la demande. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 423,07 points, soit 2,1 %, à 19 791,62, son plus bas niveau de clôture depuis le 24 août et sa plus forte baisse depuis septembre 2022. [.TO]

Les actions mondiales ont été touchées jeudi après que la position hawkish de la Réserve fédérale américaine ait ajouté aux inquiétudes des investisseurs que les coûts d'emprunt plus élevés fassent dérailler la croissance économique.

Les investisseurs se concentreront maintenant sur les données des ventes au détail au Canada pour le mois de juillet, attendues à 08h30 ET, et qui devraient montrer une augmentation des ventes de 0,4%, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Les marchés monétaires surveilleront également la lecture rapide du S&P Global manufacturing and services PMI aux États-Unis pour le mois de septembre, peu après la cloche d'ouverture, pour plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt et la santé de l'économie américaine.

Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi après que les inquiétudes sur les taux d'intérêt aient frappé les actions au cours de la session précédente. [.N]

Le plus grand sidérurgiste canadien, Stelco Holdings, poursuit une offre d'achat sur U.S. Steel Corp, a rapporté Bloomberg News jeudi.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:15 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 926,6 $ ; +0,3% [GOL/]

Brut américain : 90,57 $ ; +1,1% [O/R]

Brut Brent : 94,09 $ ; +0,9% [O/R]

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Répertoire des marchés canadiens

($1= C$1.3447)