Les contrats à terme de la Bourse de Toronto ont été modérés alors que les négociateurs attendent les données du Canada et des États-Unis

Aujourd'hui à 14:00 Partager

Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont été modérés mardi, les traders attendant une série de données économiques plus tard cette semaine aux États-Unis et au Canada qui offriraient plus d'indices sur les trajectoires des taux d'intérêt des banques centrales.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,01% à 7:02 a.m. ET (1102 GMT), reflétant le sentiment de Wall Street. [.N] Parmi les données économiques prévues cette semaine, on trouve le PIB du deuxième trimestre au Canada, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis et les chiffres de l'emploi non agricole. Les données sur les ouvertures d'emplois aux États-Unis sont attendues plus tard mardi et indiqueront probablement l'état de l'économie américaine. Le rapport sur le PIB du deuxième trimestre du Canada est attendu vendredi et montrera probablement un fort ralentissement de la croissance économique, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. Dans les matières premières, les métaux de base ont augmenté grâce aux mesures de soutien politique annoncées par la Chine, principal consommateur, et à un dollar plus faible. [MET/L] Les prix du pétrole ont également augmenté, tandis que l'or a progressé en raison de la baisse des rendements obligataires. [O/R][GOL/] Sur le front des entreprises, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse ont annoncé une baisse de leurs bénéfices au troisième trimestre, les deux prêteurs canadiens ayant mis de côté davantage de fonds de prévoyance pour couvrir les pertes potentielles liées aux défauts de paiement des prêts. L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,95 % lundi, atteignant son plus haut niveau en deux semaines. MATIÈRES PREMIÈRES À 7:02 a.m. ET Contrats à terme sur l'or : 1 920,7 $ ; +0,1% [GOL/] Brut américain : 80,72 $ ; +0,8% [O/R] Brut Brent : 85,06 $ ; +0,8% [O/R] ($1= C$1.3614)