Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont progressé vendredi, suivant la hausse des prix des matières premières, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l'emploi pour obtenir plus d'indices sur la politique monétaire de la banque centrale du pays.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,7 % à 6h40 ET (10h40 GMT), reflétant les gains de leurs homologues de Wall Street.

Les prix de l'or au comptant ont augmenté de plus de 1% et sont en voie d'atteindre leur meilleure semaine depuis début avril, tandis que les métaux non ferreux, y compris le cuivre, ont également progressé, alimentés par le sentiment de risque et la couverture des risques. [GOL/] [MET/L]

La référence mondiale Brent a oscillé au-dessus de 84 $ le baril après que les données de cette semaine aient signalé une demande croissante aux États-Unis et en Chine, tandis que le conflit qui s'envenime au Moyen-Orient a apporté un soutien supplémentaire. [O/R]

Pendant ce temps, les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, ce qui a renforcé le sentiment des investisseurs quant aux réductions des taux d'intérêt au cours de l'année.

Les indices de Wall Street ont clôturé en hausse lors de la session précédente après la publication de ces données. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a également augmenté de 0,5 % pour clôturer à un niveau record de 22 375,83, grâce aux gains des actions des secteurs de la finance et des ressources.

Pour l'avenir, une lecture mensuelle des données sur l'emploi est attendue à 8h30 ET au Canada qui pourrait soutenir le récit d'une détente du marché du travail et d'un ralentissement de l'inflation dans le pays.

L'attention des investisseurs se tournera ensuite vers les données cruciales sur l'inflation attendues aux États-Unis au cours de la semaine prochaine, afin d'évaluer la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Dans l'actualité des entreprises canadiennes, la compagnie d'assurance-vie Sun Life Financial a manqué jeudi les estimations de bénéfices de base pour la première fois en 12 trimestres, pénalisée par la faiblesse aux États-Unis, une région où elle a pris de l'expansion.

matières premières a 6:40 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 382,5 $ ; +1,8% [GOL/]

Brut américain : 79,8 $ ; +0,7% [O/R]

Brut Brent : 84,36 $ ; +0,6% [O/R]