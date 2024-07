Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont augmenté dans un volume de transactions restreint jeudi, grâce à la hausse des prix de l'or et du cuivre, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'emploi américain plus tard dans la semaine pour évaluer le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale.

Les contrats à terme du S&P/TSX 60 étaient en hausse de 0,28% à 07:12 a.m. ET (1112 GMT). Les marchés américains étaient fermés en raison du Jour de l'Indépendance du pays, ce qui a entraîné une baisse des volumes d'échanges.

Le secteur des matériaux devrait être au centre de l'attention alors que les prix de l'or ont atteint un sommet de près de deux semaines, après que les données économiques américaines aient alimenté les espoirs de réduction des taux d'intérêt en septembre.

Séparément, les prix du cuivre ont augmenté face à un dollar plus faible, mais des données économiques médiocres ont maintenu les gains en échec. [MET/L] [GOL/]

Le secteur de l'énergie a connu un début terne, les prix du pétrole ont chuté après que les données sur l'emploi et les entreprises américaines aient laissé entrevoir une baisse probable de la demande dans la plus grande économie du monde. [O/R]

L'indice de référence canadien a clôturé à son plus haut niveau en quatre semaines mercredi.

Tous les regards seront tournés vers les données de l'emploi non agricole de vendredi qui fourniront un nouvel élément déclencheur pour les marchés afin de recalibrer les attentes en matière de taux, en particulier après des chiffres de l'emploi privé plus faibles que prévu et des demandes d'allocations chômage hebdomadaires plus élevées mercredi.

Les participants au marché estiment à 72,5 % la probabilité d'une réduction des taux par la Fed en septembre. De son côté, la Banque du Canada (BOC), qui reflète généralement les prévisions de la Fed, estime à 42,5 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juillet.

En ce qui concerne les entreprises, Orla Mining a déposé une demande d'arbitrage contre le gouvernement du Panama en vertu de l'accord de libre-échange Canada-Panama (ALE), réclamant des dommages-intérêts d'au moins 400 millions de dollars.

Par ailleurs, les ventes de logements dans la région de Toronto ont augmenté en juin, après quatre mois consécutifs de baisse.

MATIÈRES PREMIÈRES

Or : 2358,87 $ ; +0,12 % [GOL/]

Brut américain : 83,44 $ ; -0,5% [O/R]

Brut Brent : 87,94$ ; -0,4% [O/R]

(1 $ = 1,3623 dollar canadien)