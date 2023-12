Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada, fortement axé sur les ressources, ont baissé jeudi, suivant la chute des prix du pétrole brut, mais l'indice devrait terminer l'année en hausse, soutenu par l'optimisme persistant des banques centrales mondiales qui envisagent de réduire leurs taux d'intérêt l'année prochaine.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,2% à 7:01 a.m. ET (1201 GMT), tandis que leurs homologues américains étaient mitigés. [.N]

Sur le front des matières premières, les prix du pétrole brut ont chuté d'environ 1 % alors que les inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime le long de la route de la mer Rouge se sont atténuées, même si les tensions au Moyen-Orient continuent de s'envenimer. [O/R]

Les prix de l'or sont restés stables après avoir atteint leur plus haut niveau en trois semaines plus tôt dans la journée, tandis que les prix du cuivre ont reculé après avoir atteint leur plus haut niveau en près de cinq mois. [GOL/] [MET/L]

Les prix des autres métaux de base étaient également en baisse, tandis que les contrats à terme sur le minerai de fer ont également glissé. [IRONORE/]

Les entreprises du secteur de l'énergie et des matériaux représentent ensemble un peu plus de 30 % de l'indice boursier canadien de référence à la clôture de mercredi, selon les données de LSEG.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse pour la troisième séance consécutive mercredi, atteignant son niveau de clôture le plus élevé depuis mai 2022.

L'indice canadien de référence affiche une hausse de plus de 8 % pour l'année, les technologies de l'information étant en passe de devenir le secteur le plus performant, avec une hausse de plus de 50 % depuis le début de l'année.

Les négociations devraient être légères, puisqu'il ne reste que quelques jours de bourse en 2023.

Jeudi, les regards seront tournés vers le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, dont la publication est prévue avant l'ouverture des marchés, et qui pourrait fournir des indices sur l'état du marché du travail dans la plus grande économie du monde.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:01 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 085,5 $ ; -0,4% [GOL/]

Brut américain : 73,32 $ ; -1,1% [O/R]

Brut Brent : 78,8$ ; -1,1% [O/R]

($1= C$1.3217)