Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont bondi lundi, stimulés par les prix records des métaux, tandis que les investisseurs attendaient la publication des données de l'indice des prix à la consommation pour obtenir de nouvelles informations sur le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,7% à 6:34 a.m. ET (10:34 GMT).

L'indice des matériaux devrait monter en flèche à l'ouverture, alors que les prix du cuivre et de l'or ont atteint des records et que l'argent a bondi de plus de 30 dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

Les prix du cuivre ont bondi suite à un récent rallye déclenché par la couverture des positions courtes, ce qui a incité les spéculateurs et les fonds à parier sur des prix plus élevés du métal.

Dans le même temps, les prix de l'or ont grimpé, les données économiques récentes ayant stimulé les paris sur une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, tandis que l'argent a suivi le mouvement.

Sur le front des données, les investisseurs évalueront les chiffres de l'inflation canadienne pour le mois d'avril, dont la publication est prévue mardi.

Actuellement, on s'attend à ce que la Banque du Canada commence à réduire ses taux d'intérêt dès juin ou juillet, alors que la première réduction de la Réserve fédérale américaine est attendue en septembre.

Les données sur l'activité commerciale aux États-Unis pour le mois de mai sont également attendues plus tard dans la semaine.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 165,54 points, ou 0,74 %, à 22 465,37 vendredi, stimulé par l'augmentation des prix des produits de base.

Le Dow Jones était en hausse de 21 points, ou 0,05 %, à 6 h 34 HE, tandis que le S&P 500 était en hausse de 5,5 points, ou 0,1 %, et que le Nasdaq 100 était en hausse de 32 points, ou 0,17 %.

matières premières a 6:34 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : $2,445.1 ; +1.2%

Brut américain : 79,87 $ ; -0,2%

Brut Brent : 83,85 $ ; -0,2%

($1= C$1.3613)