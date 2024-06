Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont progressé mercredi avant la décision cruciale de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, tandis que le pétrole a poursuivi sa chute en raison d'une augmentation attendue de l'offre plus tard dans l'année.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse ou en baisse de 0,1 % à 6:22 a.m. ET (10:22 GMT).

Les actions liées aux matières premières, en particulier dans le secteur de l'énergie, ont entraîné les marchés de Toronto vers le bas cette semaine sur la baisse des prix du pétrole, mais les actions des services publics ont limité les baisses dans l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt cette année.

Tous les regards seront tournés vers la banque centrale canadienne à 8h15 ET, où l'on s'attend à ce qu'elle réduise les taux d'intérêt à 4,75%, pour la première fois en plus de quatre ans. Un sondage Reuters a révélé trois réductions supplémentaires cette année.

Les marchés monétaires parient sur une probabilité de près de 83 % d'une réduction des taux plus tard dans la journée.

Le huard a baissé par rapport au dollar américain et s'est établi à 1,3682 dollar canadien.

Les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus bas niveaux en quatre mois, ce qui pourrait avoir un impact sur l'indice de l'énergie, en raison d'une augmentation attendue de l'offre plus tard dans l'année lorsque l'OPEP+ commencera à réduire sa production, les marchés digérant également les données sur l'emploi américain et les stocks de pétrole plus élevés. [O/R]

Les prix de l'or ont légèrement augmenté, aidés par la faiblesse du dollar américain et des rendements du Trésor, tandis que les prix du cuivre sont restés faibles en raison de la faiblesse de la demande physique en Chine, le principal consommateur. [MET/L]

Les investisseurs suivront également de près les données sur les emplois privés aux États-Unis à 0815 ET pour évaluer la force du marché du travail américain.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé à un plus bas de 6 jours mardi, les signes de ralentissement de la croissance économique mondiale ayant exercé une pression sur les actions liées aux matières premières. [.TO]

Dans les nouvelles des entreprises, le géant de la gestion des déchets GFL Environmental aurait engagé un conseiller financier pour examiner deux offres de rachat.

Matières premières à 6:22 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 339 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 73,14 $ ; -0,2% [O/R]

Brut Brent : 77,46 $ ; -0,1% [O/R]

($1= C$1.3682)